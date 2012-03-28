«Белавиа» – о предложении «Росавиации»: Фактически это рейдерский захват перевозок Республики Беларусь

Новости Беларуси. Конкуренция должна быть здоровой, а в небе соблюдаться паритет. На этом настаивает белорусская сторона. Эту точку зрения наши представители намерены отстаивать 29 марта в Белокаменной на переговорах.

В понедельник авиасообщение между Минском и Москвой было прервано на несколько часов. Без объяснения причин российская сторона неожиданно прекратила полеты. Национальная авиакомпания была вынуждена поступить также. В итоге сотни пассажиров застряли в аэропортах обеих столиц.

Как стало известно позже, российские перевозчики настаивают на увеличении с их стороны количества рейсов. В то время как между странами действует межправительственное соглашение о паритете. Стороны заключили временное соглашение о полетах до четверга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная авиакомпания считает, что неожиданный отзыв «Росавиацией» ранее выданного разрешения, который привел к остановке регулярного воздушного сообщения между Минском и Москвой, был спровоцирован в угоду коммерческим интересам российским «Аэрофлотом».

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Российская сторона предварительно опубликовала, что она будет предлагать. Это снятие ограничений по этому межправительственному соглашению, чтобы российские перевозчики более активно вошли на этот рынок. Фактически это рейдерский захват перевозок Республики Беларусь.

Будут летать самолеты, хочу всех успокоить. Я не думаю, что дойдет до такого повторения, достаточно варварского шага.

Будут ли остановлены полеты? Нет, не в коем случае этого не произойдет. Будет однозначно найден компромисс.