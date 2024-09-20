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Хоккеисты «Шахтёра» обыграли «Металлург» в матче экстралиги

20 сентября 2024 13:27
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Тремя матчами накануне продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Жлобине местный «Металлург» принимал солигорский «Шахтер». По ходу поединка «горняки» дважды выходили вперед, а действующие чемпионы, находясь в роли догоняющих, отыгрывались. В начале заключительной 20-минутки гости вновь обеспечили себе преимущество, которое на этот раз подопечные Кравченко не смогли нивелировать. Итоговый результат – 3:2 в пользу «Шахтера». Полные результаты игрового вечера. «Витебск» одолел «Брест», а «Неман» был сильнее «Гомеля».

# Хоккей

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