Прямой эфир

В «Зубрёнке» выбрали лучших юных спасателей Беларуси

20 сентября 2024 12:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Победителями слета юных спасателей-пожарных в «Зубренке» стали воспитанники Лицея МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Зубрёнке» выбрали лучших юных спасателей Беларуси-2

В течение 10 дней восемь команд из разных регионов Беларуси проявляли смекалку, интеллект, а также демонстрировали творческие таланты и спортивную подготовку. Яркой стала и церемония закрытия слета, который проводился уже в 27-й раз.

В «Зубрёнке» выбрали лучших юных спасателей Беларуси-4

Анна Рогожинская, представитель команды Витебской области:
Мы очень много занимались и сегодня получили заветные призы. Мы очень рады.

В «Зубрёнке» выбрали лучших юных спасателей Беларуси-6

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Абсолютно для нас не важно, кем они станут в будущем. Важно только одно, чтобы они любили свою страну, оберегали свою землю и становились настоящими белорусами. И по душе, и по совести, и по сознанию. Если это будет происходить, мы будем считать, что мы частичку важнейшего труда, воспитания подрастающего поколения, защиты суверенитета и государственности Республики Беларусь выполнена.

Спасение утопающих, оказание первой помощи, боевое развертывание пожарной помпы, эстафета, теоретические знания – все это теперь по плечу участникам слета. К слову, за всю историю его проведения более 500 участников соревнований в дальнейшем связали жизнь со службой в МЧС.

# МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Выставка «Книги в дар Президенту» открылась в Национальной библиотеке Беларуси
20 сентября 2024 11:50

Выставка «Книги в дар Президенту» открылась в Национальной библиотеке Беларуси

Николай Снопков встретился с новым послом Китая в Беларуси
20 сентября 2024 11:08

Николай Снопков встретился с новым послом Китая в Беларуси

Председатель ФПБ встретился со студентами Гродненского госуниверситета
20 сентября 2024 10:38

Председатель ФПБ встретился со студентами Гродненского госуниверситета