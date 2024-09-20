В «Зубрёнке» выбрали лучших юных спасателей Беларуси

В течение 10 дней восемь команд из разных регионов Беларуси проявляли смекалку, интеллект, а также демонстрировали творческие таланты и спортивную подготовку. Яркой стала и церемония закрытия слета, который проводился уже в 27-й раз.

Анна Рогожинская, представитель команды Витебской области: Мы очень много занимались и сегодня получили заветные призы. Мы очень рады.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Абсолютно для нас не важно, кем они станут в будущем. Важно только одно, чтобы они любили свою страну, оберегали свою землю и становились настоящими белорусами. И по душе, и по совести, и по сознанию. Если это будет происходить, мы будем считать, что мы частичку важнейшего труда, воспитания подрастающего поколения, защиты суверенитета и государственности Республики Беларусь выполнена.

Спасение утопающих, оказание первой помощи, боевое развертывание пожарной помпы, эстафета, теоретические знания – все это теперь по плечу участникам слета. К слову, за всю историю его проведения более 500 участников соревнований в дальнейшем связали жизнь со службой в МЧС.