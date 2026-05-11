Беларусь повысила боевой потенциал Вооруженных Сил – Хренин

Александр Лукашенко обозначил важность оснащения войск современным вооружением, причем обязательно с учетом опыта всех современных конфликтов. На совещании обсудили проекты Госпрограммы вооружения до 2030-го, а также государственного оборонного заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мы не просели, а наоборот, добавили, именно по современным образцам вооружения, и повысили боевой потенциал Вооруженных Сил. Конечно же, мы должны стремиться к 100 %. Но я считаю, что у нас сегодня около 45 % современных образцов вооружения, чего мы достигли, это принцип разумной достаточности.

Что касается программы новой, на следующую пятилетку, которая сегодня была доложена Президенту, детально мы разобрались, что нам нужно, какие виды вооружения. Это инструмент реализации и выполнения плана строительства Вооруженных Сил, который чуть-чуть раньше мы докладывали главе государства. А теперь уже те виды вооружения, соответствующие финансы, возможности государства, возможности нашего военно-промышленного комплекса сведены воедино, определены приоритеты.

Без оснащения войск современным вооружением решать задачи обороны невозможно – Лукашенко.

Видим, что мы будем добавлять, это тоже важно, не топтаться на месте. Ну и, конечно, приоритетность тех видов вооружения, которые нам нужны. Про это не раз уже говорил наш Главнокомандующий, что мы живем на нашей земле, это лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. И в основе все равно развитие стрелкового оружия, подготовка наших военнослужащих, оснащение их, экипировки, средства прицеливания. Даже не обсуждается, что это заложено в программе.

Конечно, сегодня в тренде мы видим проблемы, сейчас пытаются многие страны решить. Это борьба с беспилотными летательными аппаратами. Мы тоже здесь не стоим на месте, про это думаем и соответствующие виды вооружения под это закладываем.

Все пожелания Министерства обороны стараются учесть. В ГВПК рассказали, планируют работать быстрее, чтобы своевременно удовлетворять запросы прежде всего белорусских силовых ведомств. Но особняком стоит вопрос отечественного ракетостроения. Как оказалось, ему сегодня тоже уделили особое внимание.