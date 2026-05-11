Страницы старых дневников – Беларусь продолжает восстанавливать имена своих защитников
Пролить свет на судьбы неизвестных героев. Спустя десятилетия Беларусь продолжает восстанавливать имена своих защитников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом нам помогают научные сотрудники и поисковики из России.
Между архивами стран идет непрерывная работа. Многие бойцы, которые в годы Великой Отечественной войны отбивали наши города и села у оккупантов, родом из Урала. Так, в архиве Свердловской области хранят оригинал дневника, который в 1943-м вел участник партизанского отряда, по роковому случаю оказавшийся на территории нашей республики. Вместе с народными мстителями приближал Победу.
А в ходе обмена документами – в Минске и Екатеринбурге – подготовили уникальную выставку с показаниями советских военнопленных об ужасах немецких лагерей.
В 4 часа утра 7 ноября до 6 тысяч гитлеровцев, а также танки окружили район леса, в котором мы располагались. От бригады во все стороны были выставлены до 10 километров засады, дозоры, секреты, посты.
Рукописные воспоминания о войне в старом партизанском дневнике. Автор этих строчек из Екатеринбурга – в 1940-е вел отчаянную борьбу с гитлеровцами вместе с народными мстителями Беларуси. На бумаге Степан Максимовский рассказывает о своем отряде, боевых выходах в тыл врага, диверсиях. Вспоминал товарищей, погибших в огне войны.
Группа приняла на себя весь удар и тем самым отвлекла противника от основных сил бригады. В неравном, жестоком, беспощадном бою сам командир был убит.
Своими глазами видел муки на войне. В дневнике рассказал, как каратели издевались над пленными партизанами. Такие подробности сложно читать даже архивистам.
Раненому и бессильному на лбу вырезали звезду, обрезали уши, нос, выкалывали глаза, вырывали язык, выламывали руки и обрубали ноги. Гитлеровские заправилы называли партизан преступниками и считали в 10 раз опаснее любого воина Красной армии на фронте.
В Беларусь боец из Урала попал по роковой случайности. Максимовский был военным пилотом. Вел бои с вражеской авиацией в небе над нашей страной. В одной из воздушных баталий его самолет рухнул, а сам красноармеец оказался в немецком плену. Оттуда бежал к белорусским партизанам. Вместе вели операции по освобождению страны от гитлеровцев.
Подробности в видео.