Страницы старых дневников – Беларусь продолжает восстанавливать имена своих защитников

Пролить свет на судьбы неизвестных героев. Спустя десятилетия Беларусь продолжает восстанавливать имена своих защитников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом нам помогают научные сотрудники и поисковики из России. Между архивами стран идет непрерывная работа. Многие бойцы, которые в годы Великой Отечественной войны отбивали наши города и села у оккупантов, родом из Урала. Так, в архиве Свердловской области хранят оригинал дневника, который в 1943-м вел участник партизанского отряда, по роковому случаю оказавшийся на территории нашей республики. Вместе с народными мстителями приближал Победу. А в ходе обмена документами – в Минске и Екатеринбурге – подготовили уникальную выставку с показаниями советских военнопленных об ужасах немецких лагерей.

В 4 часа утра 7 ноября до 6 тысяч гитлеровцев, а также танки окружили район леса, в котором мы располагались. От бригады во все стороны были выставлены до 10 километров засады, дозоры, секреты, посты. Рукописные воспоминания о войне в старом партизанском дневнике. Автор этих строчек из Екатеринбурга – в 1940-е вел отчаянную борьбу с гитлеровцами вместе с народными мстителями Беларуси. На бумаге Степан Максимовский рассказывает о своем отряде, боевых выходах в тыл врага, диверсиях. Вспоминал товарищей, погибших в огне войны. Группа приняла на себя весь удар и тем самым отвлекла противника от основных сил бригады. В неравном, жестоком, беспощадном бою сам командир был убит. Своими глазами видел муки на войне. В дневнике рассказал, как каратели издевались над пленными партизанами. Такие подробности сложно читать даже архивистам.