Сколько белорусов мигрируют внутри страны? Ответили в НАН

Как в Беларуси сохраняют баланс между городом и селом? Где инвестиции в региональную экономику превращаются в эффект якоря для населения? И какие меры предпринимаются для того, чтобы сохранить привлекательность малой родины и отменить чемоданное настроение?

Анастасия Боброва, кандидат экономических наук, доцент, руководитель Центра человеческого развития и демографии НАН Беларуси:

Нужно понимать, что есть регистрация. То есть внутриреспубликанская миграция – это скорее то, что необходимо совершить регистрацию того, что ты откуда-то выехал, куда-то приехал. Мы зачастую этого не делаем. Можем работать, перемещаться. Эта цифра порядка 3 % от численности населения, наш миграционный объем, который внутри перемещается.

Если мы говорим про этих людей, которые поменяли регистрацию, половина из них – это люди с высшим образованием, средним специальным, профессионально-техническим. Половина – ниже. По возрасту, конечно, молодежь.

Статистика сегодня выделяет миграцию детей, внутриреспубликанскую миграцию детей. Каждый четвертый – это ребенок. То есть, конечно, люди молодые переезжают, не всегда студенты. До 40 это тоже молодежь, поэтому они уже к 40 могут и с детьми перемещаться. Почему они регистрацию меняют, потому что это школа, это поликлиника и все прочее.