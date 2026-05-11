Беларусь отправит гуманитарный груз на Кубу, в Мозамбик и Иран

Беларусь отправит гуманитарный груз в три государства. Это Куба, Мозамбик и Иран, а общая сумма помощи составит более 2 миллионов 200 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее постановление, согласованное с главой государства, подписал премьер-министр. В составе груза продукты: более 40 тонн сухого молока, детские смеси, мясные консервы и мука, десятки наименований лекарств и медицинских изделий. Для Ирана Беларусь подготовила палатки, кровати, а также постельные принадлежности.