Румак: моя должность особенная! Интервью с уполномоченным по делам религий и национальностей

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак. Чем занимается уполномоченный по делам религий и национальностей?

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:

Моя должность – особенная. Назначая, Президент говорил о том, что вы должны равно относиться ко всем представителям разных конфессий. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В чем особенность вашей должности? Александр Румак:

Я выстраиваю диалог государства с представителями разных конфессий. И самая большая наша – Белорусская Православная Церковь, и следующая за ней Римская Католическая Церковь, и более маленькие конфессии по численности верующих. Задача уполномоченного, чтобы никто из них не испытывал обиды от того, что государство их не замечает или не уважает особенности их вероисповедания. Фестиваль в Гродно – лучшее свидетельство, как люди разных национальностей живут вместе

Александр Румак:

Фестиваль национальных культур в Гродно – это, пожалуй, лучшее свидетельство того, как люди живут вместе и как люди могут показать свою культуру – каждый народ, который проживает. Более 30 подворий всегда организовывается в период проведения фестиваля. Рядом и азербайджанцы, и армяне, и палестинцы, и евреи. Кстати, при уполномоченном есть Консультативный межэтнический совет, которым руководит на протяжении всего времени существования совета Георгий Анушаванович Егиазарян, армянин. Он работал в компании «Белавиа» более 40 лет. Здесь, на белорусской земле, человек живет. В этом совете представлены руководители национальных культурных объединений. Заместителем является украинец Владислав Николаевич Кадира. И вместе собираясь, они обсуждают вопросы, в том числе проведение фестиваля. О духовных центрах притяжения конфессий

Александр Осенко:

В феврале этого года Президент встречался с представителями различных конфессий. Как обстоят дела с духовными центрами притяжения конфессий, о которых он говорил? Александр Румак:

Президент предложил каждой конфессии определить духовные центры, приведя в пример Жировичский, Свято-Успенский мужской монастырь. И после этого наши традиционные конфессии приняли решение, они определили такие духовные центры. Их пять. Президент тогда сказал, что это не должно быть в центре, в столице – в разных регионах нашей страны. И действительно определены культовые комплексы и объекты, которые имеют очень богатую историю распространения каждой конфессии.

Александр Румак:

Разработан план мероприятий, который утвержден в Совете Министров, по развитию этих центров. Конечно, они разные. Ивье – самая старая мечеть в Беларуси. В Бобруйске – восстановленная синагога, но в Бобруйске до Второй мировой войны было более 40 синагог, то есть это центр иудаизма, поэтому не зря Бобруйск определен. Будславский костел – это санктуарий католической церкви, он коронован папскими коронами, и ежегодно проходящий Будславский фест собирает около 50 тысяч верующих. Это самое массовое религиозное мероприятие в нашей стране. Конечно, предстоит работа по ремонту Будлавского костела, и государство принимает в этом непосредственное участие. В настоящее время определены направления по ремонту костела, будет разрабатываться проектная документация. Главное, чтобы эти центры становились местом притяжения, как сказал Президент людей, не только верующих этой конфессии, но любых… Ведь в Жировичи приезжают не только православные люди, а все люди – это место туристического притяжения. Александр Осенко:

Я знаю по Полоцку. Очень много паломников приезжает, очень много туристов приезжает именно для того, чтобы посмотреть на эту церковь, поклониться преподобной Евфросинии, посмотреть, что такое Полоцк. Это на самом деле колыбель нашей государственности.