Александр Румак: системой поддержки семей, как в Беларуси, могут похвастаться немногие страны

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:

Когда мы собираемся за одним столом, представители разных конфессий, начинаем говорить о семейных ценностях, о межпоколенческих связях, мы видим, что они для всех одинаково важны. Митрополит Иосиф Станевский сказал, что церковь – это семья семей. Так и государство – семья семей, если будет крепкая семья. А семья – это маленькая ячейка, маленькая ячейка церкви.

Ведь Президент неоднократно говорил о демографических проблемах и о ценности семьи. Поэтому у нас и столь крепкая система поддержки семьи. Я работал заместителем министра труда и социальной защиты. Шесть лет занимался вопросами семейной политики и непосредственно участвовал в разработке семейного капитала.

Государство очень многое сделало, чтобы поддержать семьи, именно молодые семьи, в которых рождаются дети. Система поддержки строительства жилья для молодых семей – я думаю, что этим похвастаться могут немногие, в том числе и наши соседние государства. Когда в семье рождается третий ребенок или четвертый ребенок, это практически бесплатно, потому что государство берет расходы на себя.

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