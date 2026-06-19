Новый общественный транспорт с символикой «Славянского базара» начал курсировать в Витебске

Витебск ведет обратный отсчет: меньше месяца осталось до старта XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар» – самого ожидаемого культурного события лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе начал курсировать фестивальный транспорт. Впервые на маршрут № 1 вышел брендированный автобус МАЗ вместимостью 150 пассажиров. Лазурная окраска и дизайн с изображениями васильков, символа фестиваля, привлекают внимание горожан и напоминают о скором начале «Славянского базара». Кроме того, в транспортном парке появился туристический автобус, который соединит Витебск и Смоленск.

Автобус, вот честно, дизайн хороший, мне прям понравился.

Геннадий Лагун, заместитель начальника колонны автомобильной ОАО «Витебскоблавтотранс»:

При проведении «Славянских базаров» у нас было брендирование троллейбуса, было брендирование трамвая. В этом году, в связи с проведением 35-го юбилейного фестиваля, дирекция «Славянского базара» вышла с инициативой «Витебскоблавтотрансу» о брендировании еще и автобусов. На что администрация «Витебскоблавтотрана» с инициативой откликнулось на это обращение и было забрендировано два автобуса.