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Новый общественный транспорт с символикой «Славянского базара» начал курсировать в Витебске

19 июня 2026 05:47
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Витебск ведет обратный отсчет: меньше месяца осталось до старта XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар» – самого ожидаемого культурного события лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый общественный транспорт с символикой «Славянского базара» начал курсировать в Витебске-2

В городе начал курсировать фестивальный транспорт. Впервые на маршрут № 1 вышел брендированный автобус МАЗ вместимостью 150 пассажиров. Лазурная окраска и дизайн с изображениями васильков, символа фестиваля, привлекают внимание горожан и напоминают о скором начале «Славянского базара». Кроме того, в транспортном парке появился туристический автобус, который соединит Витебск и Смоленск.

Новый общественный транспорт с символикой «Славянского базара» начал курсировать в Витебске-4

Автобус, вот честно, дизайн хороший, мне прям понравился.

Новый общественный транспорт с символикой «Славянского базара» начал курсировать в Витебске-6

Геннадий Лагун, заместитель начальника колонны автомобильной ОАО «Витебскоблавтотранс»:
При проведении «Славянских базаров» у нас было брендирование троллейбуса, было брендирование трамвая. В этом году, в связи с проведением 35-го юбилейного фестиваля, дирекция «Славянского базара» вышла с инициативой «Витебскоблавтотрансу» о брендировании еще и автобусов. На что администрация «Витебскоблавтотрана» с инициативой откликнулось на это обращение и было забрендировано два автобуса.

Новый общественный транспорт с символикой «Славянского базара» начал курсировать в Витебске-8

В рамках подготовки к фестивалю в городе продлили время работы общественного транспорта. Это обеспечит комфорт для гостей при передвижении с концертов в Летнем амфитеатре и на новой фестивальной площадке. Напомним, Центральный спортивный комплекс открыт в 2025 году.

# Славянский базар в Витебске # Общественный транспорт

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