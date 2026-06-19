Республиканская акция «Белая Русь» медикам!» прошла в Минске

Владислав Козел, студент лечебного факультета БГМУ:

Когда я узнал, что меня награждают, я был очень рад и взволнован. В первую очередь я поделился этим с своими близкими. В тот момент я даже не понимал, насколько это грандиозная награда для меня, на каком уровне она будет выдаваться. Я в «Белой Руси» уже довольно долго, больше шести лет. Так что я думаю, что эта награда за все те годы, которые я провел вместе с «Белой Русью».

В рамках торжества в ряды общественного объединения вступили 60 медицинских работников. Для них это означает двойную ответственность: сохранять высокий профессиональный уровень и активно участвовать в общественной жизни.