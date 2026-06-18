Энергетики Гродненской области участвуют в соревновании «Лучший по профессии»

Белорусское лето все чаще устраивает экзамен на прочность различным службам. Разрушительные ураганы прошлых лет в Гомельской и Могилевской областях заставили пересмотреть подходы к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненском регионе сделали выводы и создали специальные аварийно-восстановительные бригады, которые в любое время суток готовы выехать во все точки страны. На соревнованиях «Лучший по профессии» энергетики отрабатывают навыки оперативного восстановления электроснабжения в чрезвычайной ситуации. Новые подразделения обеспечены современной техникой, которая значительно ускоряет их работу.

По легенде соревнований в лесу произошел обрыв на линии электропередачи. Задача для бригад – быстро обнаружить повреждение. Сети тянутся на несколько километров над бездорожьем – на пешее обследование уйдет много времени. Потому используют мобильные и проходимые квадроциклы.

За рулем – Андрей Ермоленко, мастер службы высоковольтных линий Гродненских электросетей. Для допуска к транспорту прошел обучение, чтобы в экстренных ситуациях, особенно при масштабных природных аномалиях, оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов. Вместе с коллегами квадроцикл доработали под себя.