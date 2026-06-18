Энергетики Гродненской области участвуют в соревновании «Лучший по профессии»
Белорусское лето все чаще устраивает экзамен на прочность различным службам. Разрушительные ураганы прошлых лет в Гомельской и Могилевской областях заставили пересмотреть подходы к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненском регионе сделали выводы и создали специальные аварийно-восстановительные бригады, которые в любое время суток готовы выехать во все точки страны. На соревнованиях «Лучший по профессии» энергетики отрабатывают навыки оперативного восстановления электроснабжения в чрезвычайной ситуации. Новые подразделения обеспечены современной техникой, которая значительно ускоряет их работу.
Убедилась Галина Буро.
По легенде соревнований в лесу произошел обрыв на линии электропередачи. Задача для бригад – быстро обнаружить повреждение. Сети тянутся на несколько километров над бездорожьем – на пешее обследование уйдет много времени. Потому используют мобильные и проходимые квадроциклы.
За рулем – Андрей Ермоленко, мастер службы высоковольтных линий Гродненских электросетей. Для допуска к транспорту прошел обучение, чтобы в экстренных ситуациях, особенно при масштабных природных аномалиях, оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов. Вместе с коллегами квадроцикл доработали под себя.
Андрей Ермоленко, мастер службы линий филиала «Гродненские электрические сети» предприятия «Гродноэнерго»:
Доработали ящик специальный своими силами, в котором находятся плакаты, огнетушитель, средства заграждения, если где-то оборвался провод, запрещено приближаться, и оперативно это все можно установить.
С мобильной техникой соревнования энергетиков «Лучший по профессии» в Гродненской области проходят впервые – это требование времени. Маневры устраивают раз в три года, и уже к нынешним стартам в конкурсную программу пришлось включить новые задания, поскольку бригады районных электросетей в последние годы укомплектовались не только колесными, но и крылатыми помощниками.
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