Беларусь и Китай будут совместно готовить журналистов

Новости Беларуси. Беларусь и Китай будут вместе готовить журналистов. Об этом шла речь в главном вузе Беларуси. С особенностями подготовки профессионалов 19 августа познакомились старшеклассники из Китая. За десять дней почти полсотни школьников из Поднебесной побывали на оздоровлении в Синеокой и открыли для себя новую Беларусь.

В главном вузе Беларуси сегодня готовят более 2,5 тысяч иностранных студентов. Треть из них — молодые люди из Поднебесной. Большинство после получения высшего образования продолжают учиться в аспирантуре и магистратуре. Школьники из Китая здесь на экскурсии, но уже после первого знакомства с нашим ведущим вузом решили — за высшим образованием приедут в Беларусь.

Бьен Ю Ци, школьница (Китай):

Мы познакомились с белорусской системой образования. Она очень похожа на нашу систему. Есть небольшие отличия в продолжительности занятий и объёме домашнего задания для студентов. Как только появится возможность, я обязательно вновь приеду сюда и получу здесь высшее образование.

Список специальностей дополнила и международная журналистика. Образовательная программа сделала Минск и провинцию Хэнань ближе. С инициативой готовить журналистов совместно выступила белорусская сторона. Коллеги из Китая поддержали.

Вадим Резников, начальник управления международных связей Белорусского государственного университета:

Они набирают группу в 20-25 человек, которая 2 года обучается по нашим программам. После завершения двухлетней подготовки они приезжают к нам.

Юные туристы из Поднебесной за 10 дней успели открыть для себя новую Беларусь. Раньше казалась она такой далёкой, а сегодня они нашли себе новых друзей в детском центре «Зубрёнок». Увидели столицу и ту самую белорусскую природу, познакомились с национальной кухней.

Лу И, школьница (Китай):

Я здесь нашла очень много друзей. Все они очень открытые и милые. А ещё мне понравился Минск. Он очень отличается от того, как выглядят города в Китае. Мы успели попробовать много вкусных сладостей и блюд, которых я раньше нигде и никогда не пробовала.

Свежий воздух Нарочи, натуральное питание, оздоровительные процедуры, экскурсии, концерты. Программу для гостей подготовили обширную. И общий язык нашли быстро.

В Китае таких оздоровительных лагерей нет, рассказали ребята. И для них всё это в новинку. А ещё так много у них появилось друзей, что расставаться с ними совсем не хочется.

Гао Руй Сюэ, школьница (Китай):

Первое, что впечатлило нас ещё в аэропорту — это нереально красивые пейзажи. Когда мы познакомились с белорусскими людьми и детьми, то поняли, насколько они искренне нам рады. И, несмотря на трудности в переводе, мы смогли со всеми подружиться.

В эти минуты они уже в самолете по маршруту Минск-Пекин. И наверняка некоторые из них, глядя в окошко иллюминатора, не просто вспоминают Беларусь как хорошее место для отдыха, но и строят планы, связанные с образованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.