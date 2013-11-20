Азербайджанец Натик Багиров, чемпион мира по дзюдо и самбо, пишет стихи о Беларуси

Новости Беларуси. Десятки тысяч азербайджанцев всерьез считают республику Беларусь своей второй родиной. Приехав в синеокую на время, многие остались здесь жить навсегда. Среди них и врачи, и бизнесмены, известные спортсмены и аграрии. Гостеприимство и добродушность объединяет население двух стран.
Азербайджанец Вахид Гусейнов Беларусь считает своей второй родиной. Говорит, что влюбился в нашу страну ещё в конце 70-х, когда проходил армейскую службу. После срочной остался здесь на сверхурочную. После выхода в отставку стал работать на земле, белорусской, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вахид Гусейнов, фермер:
Дали мне кусок земли и на сегодняшний день вот работаю, держу более 500 голов овечек.
Гультад хранительница домашнего очага и азербайджанских кулинарных традиций, но уже с белорусским привкусом. Здесь успешны и их дети. Старший сын Марат увлёкся борьбой и даже стал мастером спорта.
Марат Гусейнов:
Спонсируют нас, всячески помогают, отправляют на соревнования.
Ресторатор Саид Шарифов приехал в Минск из Баку три года назад и остался.
Саид Шарифов, владелец ресторана:
Я был, можно сказать, везде, по всему миру. Я жил в Штатах, в Эмиратах, но самым оптимальным для меня решением была именно Беларусь. Я увидел здесь перспективы, поэтому здесь и остался.
Приехав в Минск выступать за нашу сборную 30 лет назад, он так и не уехал. Натик Багиров – четырехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по дзюдо и самбо, советник посла, председатель Конгресса азербайджанских общин Беларуси. Кроме этих регалий, он еще и заслуженный мастер спорта, старший тренер нашей национальной сборной по дзюдо.
Натик Багиров, чемпион мира по дзюдо и самбо:
Я как азербайджанец могу констатировать с гордостью тот факт, что две дружественные страны Азербайджан и Республика Беларусь, где президенты стран являются и президентами Национальных олимпийских комитетов. и в Беларуси на притяжении долги лет уделяется огромное внимание развитию спорта.
Инженерное образование, выдающиеся физические способности - все это благополучно уживается с романтизмом, любовью к музыке и литературе, знанием семи иностранных языков. Еще он иногда пишет стихи — о Беларуси.
Натик Багиров:
…Полюбил навсегда, и в разлуке чту с грустью.
Эту землю в народе зовут Белой Русью.