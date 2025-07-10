Азарёнок: украинцы всё время выбирали себе Лукашенко, а оказывались лжецы и подлецы

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим, как Беларусь на стыке эпох определила свой путь и выбрала уникальную формулу развития, а молодой политик не испугался ответственности и поднял страну с колен. В эфире политолог Юрий Воскресенский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Януковича выбирают просто безумным количеством голосов. Почему выбирают? Донецкий, за Россию, за союз с Россией, реальный хозяйственник. Как? Выглядит так. Оказывается, ни рыба ни мясо. Оказывается, человек не может просто дать бой и отдать приказ. Не надо тебе уже 23 февраля, 24-го умирать. Ты до этого три месяца что делал? Сиськи мял? Извините, пожалуйста, силовикам приказы не отдавал. Можно было за два дня все это зачистить, все это дерьмо, которое там на Майдане скакало. Дальше…

Люди же выбирают Порошенко, но его же выбирают почему? Бизнес в России. Ну, при Януковиче министр экономики. Обещает войну закончить. Хорошо. Он начинает войну. Он начинает войну, он начинает националистическую политику. Люди выбирают Зеленского. Я перед каждой матерью встану на колено, обещает он на стадионе. У меня корона не упадет, поговорить с Путиным, обещает он на стадионе. Я остановлю эту войну, и пускай люди говорят на том языке, на котором хотят. Именно поэтому его выбирают подавляющим большинством голосов. И делает ровно наоборот. Вот делает ровно наоборот. То есть народ-то выбирал, народ-то нормальный, народ-то выбирал себе Лукашенко каждый раз, но никто не тянул. Или они слабенькие оказывались, или лжецы и подлецы.

Юрий Воскресенский, политолог:

Лжецы, подлецы, а самое главное – коррупционеры. Поэтому они и закрывали глаза на тот шабаш беснующихся нациков, который устроили в Украине, устраивали все эти годы, а некоторые даже и подкармливали, в том числе окружение Януковича, в частности его руководитель администрации президента. Они еще и подкармливали эти силы.