Азарёнок: «Происходящее сейчас на белорусско-литовской границе и не только – это не случайность»
Новости Беларуси. Антибелорусские провокации, нагнетание истерии и новые громкие инфоповоды. Против нашей страны продолжают гибридную войну по всем направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
Но нам есть чем ответить. Григорий Азаренок убежден, что коллективный Запад обречен. Почему?
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Григорий Азаренок, СТВ:
Европа и Америка, вы смердите. Геополитический полутруп разлагается, и это зловоние распространяется повсюду, грозя удушить человечество. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Происходящее сейчас на белорусско-литовской границе и не только – это не случайность. Здесь прорвался нарыв, который зреет уже не одно столетие. Это цивилизационное противостояние. Мир капиталистического Запада в нынешнем его виде родился после эпохи географических открытий. Когда вы отвергли заветы Христа и понятия чести и порядочности. Когда вы сказали, что Бога нет, а значит, нет и греха. Когда вы ринулись уничтожать целые народы, целые континенты ради наживы. Когда вы провозгласили – человек человеку волк, а прибыль в триста процентов оправдывает любое преступление.
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Григорий Азаренок:
Миллионы убитых африканцев, индейцев, индийцев, гекатомбы трупов и костей, слез, боли, крови – все ради ваших богатств. Немецкий нацизм – квинтэссенция западной цивилизации. Mein Kampf и Маркиз де Сад – вот ваша библия. И 80 лет назад были ближе всего к мировому господству, но только один маленький фактор не учли. Аду не бывать на Земле, и есть народ, который дьявольские планы разрушит – наш народ. А после того, как рухнул Советский Союз, вы расслабились. У вас по-прежнему есть хитроумные спецслужбы, технологии и ядерное оружие, коварство и злоба, отточенные, как кинжал византийского дожа. Но я вижу ваши глаза, европейские политики. Вы устали, вы слабые, вы безвольные. Сотни говорящих голов меняют друг друга, не оставляя никакого следа в истории. Вы старые, дряблые, бездетные, ваши руки трясутся. Пятисотлетний хищник-импотент больше не способен и не хочет жить. Он хочет комфортно умереть. И затащить с собой в могилу всех остальных.
Григорий Азаренок:
А такие злобные фашиствующие карлики как Литва не способны вообще ни на что. Население уехало. АЭС закрыли. Промышленность угробили. Профессионалов нет. Есть только ублюдки с овчарками, которые способны убивать безоружных усталых людей. Вы Рим эпохи упадка, когда патриции жрали, а потом засовывали в глотку перо, чтобы стошнить и снова жрать. Когда оргии устраивали целыми стадионами. Когда порок, жадность и злоба застилали глаза, а единственным творчеством стало извращаться во все более и более гнусном пороке. И сегодня все повторяется. Вы булькаете своим ртом нелепицы. Деграданты и мутанты. У вас есть только штангистка-трансгендер и глупые коровьи глаза Тихановской.
– Отдайте Гамлета славянам! –
Кричал прохожий человек.
Глухое эхо за туманом
Переходило в дождь и снег.
И приглушенные рыданья,
Как кровь, из-под земли:
– Зачем вам старые преданья,
Когда вы бездну перешли?!
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Григорий Азаренок:
И если бы жили сегодня Гомер, Шекспир, Гюго, Джек Лондон, Гете, де Голль и Хемингуэй, они бы отреклись от вас. Они бы любым способом пересекли границу и в грядущий понедельник слушали бы Александра Лукашенко. Великие ищут великих, а вы мелочь, которую смоет история. Вы ничто, так уйдите же в небытие. Вы сейчас бесконечно оскорбляете нашего лидера. Вы клевещете, изрыгаете накопленную столетиями злобу, и все это от бессилия и зависти. Вы понимаете, что дни ваши сочтены. И на смену слабой, старой и трусливой лжи идет правда, солнечная, ярая, глубинная и могущественная. Ее несет Президент Лукашенко. Расступитесь, мертвецы.