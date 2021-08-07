Азарёнок: «Происходящее сейчас на белорусско-литовской границе и не только – это не случайность»

Новости Беларуси. Антибелорусские провокации, нагнетание истерии и новые громкие инфоповоды. Против нашей страны продолжают гибридную войну по всем направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Шерснева, СТВ:

Но нам есть чем ответить. Григорий Азаренок убежден, что коллективный Запад обречен. Почему? Смотрите авторскую программу «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Европа и Америка, вы смердите. Геополитический полутруп разлагается, и это зловоние распространяется повсюду, грозя удушить человечество. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Происходящее сейчас на белорусско-литовской границе и не только – это не случайность. Здесь прорвался нарыв, который зреет уже не одно столетие. Это цивилизационное противостояние. Мир капиталистического Запада в нынешнем его виде родился после эпохи географических открытий. Когда вы отвергли заветы Христа и понятия чести и порядочности. Когда вы сказали, что Бога нет, а значит, нет и греха. Когда вы ринулись уничтожать целые народы, целые континенты ради наживы. Когда вы провозгласили – человек человеку волк, а прибыль в триста процентов оправдывает любое преступление. «Теперь переход будет оплачиваться». Андрей Лазуткин о ситуации на границе с Литвой и структурных реформах Запада Григорий Азаренок:

Миллионы убитых африканцев, индейцев, индийцев, гекатомбы трупов и костей, слез, боли, крови – все ради ваших богатств. Немецкий нацизм – квинтэссенция западной цивилизации. Mein Kampf и Маркиз де Сад – вот ваша библия. И 80 лет назад были ближе всего к мировому господству, но только один маленький фактор не учли. Аду не бывать на Земле, и есть народ, который дьявольские планы разрушит – наш народ. А после того, как рухнул Советский Союз, вы расслабились. У вас по-прежнему есть хитроумные спецслужбы, технологии и ядерное оружие, коварство и злоба, отточенные, как кинжал византийского дожа. Но я вижу ваши глаза, европейские политики. Вы устали, вы слабые, вы безвольные. Сотни говорящих голов меняют друг друга, не оставляя никакого следа в истории. Вы старые, дряблые, бездетные, ваши руки трясутся. Пятисотлетний хищник-импотент больше не способен и не хочет жить. Он хочет комфортно умереть. И затащить с собой в могилу всех остальных.

Григорий Азаренок:

А такие злобные фашиствующие карлики как Литва не способны вообще ни на что. Население уехало. АЭС закрыли. Промышленность угробили. Профессионалов нет. Есть только ублюдки с овчарками, которые способны убивать безоружных усталых людей. Вы Рим эпохи упадка, когда патриции жрали, а потом засовывали в глотку перо, чтобы стошнить и снова жрать. Когда оргии устраивали целыми стадионами. Когда порок, жадность и злоба застилали глаза, а единственным творчеством стало извращаться во все более и более гнусном пороке. И сегодня все повторяется. Вы булькаете своим ртом нелепицы. Деграданты и мутанты. У вас есть только штангистка-трансгендер и глупые коровьи глаза Тихановской. – Отдайте Гамлета славянам! –

Кричал прохожий человек.

Глухое эхо за туманом

Переходило в дождь и снег.

И приглушенные рыданья,

Как кровь, из-под земли:

– Зачем вам старые преданья,

Когда вы бездну перешли?! «Эскалация будет продолжаться как минимум до выборов в Госдуму». Гигин о мигрантах в Литве и реабилитации нацизма