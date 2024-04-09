Азарёнок: идеология наших оппонентов – пещерная, доиндустриальная. Наша – космическая, индустриальная

Григорий Азаренок, СТВ:

Я вот хотел как раз таки об этих дегенаратах, которые нам рассказывают, как жить всю жизнь. И вот их же идеология – пещерная, тупая, доиндустриальная. Она лапатная, она мерзкая. Вот Батька же как недавно сказал: мы из лаптей переобулись в нормальную обувь комфортную: космическую, промышленную и так далее. А вот чего они хотят. Как раз таки их же от любого успеха Беларуси, будь то в спорте, в космосе – их воротит, колбасит, крутит, их бьет током, из них вырываются грязные гадости. Но вот как раз таки квинтэссенция мировоззрения, их отношения к нашим успехам и в принципе их быдло-мировоззрение. Оно очень хорошо проявилось.

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда Илон Маск запускает ракету, то вот об этом вся американская пресса рассказывает. Значит, это хорошо. Когда белорусы полетели. Нет, это им не нужно. Действительно наши бабушки, дедушки – это все была большая крестьянская нация. Именно благодаря СССР и БССР в частности, вот эту нацию модернизировали. И благодаря СССР наши космонавты полетели в космос. Если бы не было такого большого проекта СССР, где РСФСР и русские – это была центральная республика, которая была локомотивом, то мы бы, конечно, сами бы в космос никак не полетели. Точно так же и сегодня происходит.

То есть кооперация с Россией, правильная политика приводит не к войне, как в Украине, когда ты сидишь в окопах, ждешь, пока тебя убьют. А ты вместе с русскими летишь в космос. И не надо для этого исполнять там не знаю что. То есть нормальная дружественная политика – она такая может быть. И это, конечно, людям нашим надо показывать.



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