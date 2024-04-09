Прямой эфир

Азарёнок: идеология наших оппонентов – пещерная, доиндустриальная. Наша – космическая, индустриальная

09 апреля 2024 20:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим совещание Лукашенко с представителями промышленности, а также поговорим о посыле, который заложил Президент в свою речь. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Азарёнок: идеология наших оппонентов – пещерная, доиндустриальная. Наша – космическая, индустриальная-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Я вот хотел как раз таки об этих дегенаратах, которые нам рассказывают, как жить всю жизнь. И вот их же идеология – пещерная, тупая, доиндустриальная. Она лапатная, она мерзкая. Вот Батька же как недавно сказал: мы из лаптей переобулись в нормальную обувь комфортную: космическую, промышленную и так далее. А вот чего они хотят. Как раз таки их же от любого успеха Беларуси, будь то в спорте, в космосе – их воротит, колбасит, крутит, их бьет током, из них вырываются грязные гадости. Но вот как раз таки квинтэссенция мировоззрения, их отношения к нашим успехам и в принципе их быдло-мировоззрение. Оно очень хорошо проявилось.

Андрей Лазуткин, политолог:
Когда Илон Маск запускает ракету, то вот об этом вся американская пресса рассказывает. Значит, это хорошо. Когда белорусы полетели. Нет, это им не нужно. Действительно наши бабушки, дедушки – это все была большая крестьянская нация. Именно благодаря СССР и БССР в частности, вот эту нацию модернизировали. И благодаря СССР наши космонавты полетели в космос. Если бы не было такого большого проекта СССР, где РСФСР и русские – это была центральная республика, которая была локомотивом, то мы бы, конечно, сами бы в космос никак не полетели. Точно так же и сегодня происходит.

То есть кооперация с Россией, правильная политика приводит не к войне, как в Украине, когда ты сидишь в окопах, ждешь, пока тебя убьют. А ты вместе с русскими летишь в космос. И не надо для этого исполнять там не знаю что. То есть нормальная дружественная политика – она такая может быть. И это, конечно, людям нашим надо показывать.

Читайте также:

«Доигрались, мудаки». Лазуткин о причинах нацистского режима в Украине

Лазуткин: Президент пытается своим примером пояснить – я требую от всех так же, как от себя

Придыбайло: на Западе нет веры в Бога, человека. И до последнего они будут верить, что мы враги

# общество # общество # Андрей Лазуткин # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Туск проигрывает Качиньскому – политолог объяснил, почему ситуация в Польше выгодна для Беларуси
09 апреля 2024 20:06

Туск проигрывает Качиньскому – политолог объяснил, почему ситуация в Польше выгодна для Беларуси

Лазуткин о политиках в Киеве: они даже не понимают, что их хозяева говорят
09 апреля 2024 20:02

Лазуткин о политиках в Киеве: они даже не понимают, что их хозяева говорят

Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск
09 апреля 2024 19:55

Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск

В Беларуси установлен День работников органов государственного контроля
09 апреля 2024 19:55

В Беларуси установлен День работников органов государственного контроля

Лазуткин: политтехнологии оппонентов работают примитивно
09 апреля 2024 19:46

Лазуткин: политтехнологии оппонентов работают примитивно

Позволяйте себе бездельничать. Что делать, если наступило эмоциональное выгорание? Советы психолога
09 апреля 2024 19:33

Позволяйте себе бездельничать. Что делать, если наступило эмоциональное выгорание? Советы психолога

«Проводить диагностику». Как избежать эмоционального выгорания?
09 апреля 2024 19:32

«Проводить диагностику». Как избежать эмоционального выгорания?

«Незакрытая потребность». Каким людям нужна похвала?
09 апреля 2024 19:32

«Незакрытая потребность». Каким людям нужна похвала?

«Уже не было сил». К чему может привести обесценивание сотрудника?
09 апреля 2024 19:31

«Уже не было сил». К чему может привести обесценивание сотрудника?

Раньше не знали такого понятия. Как часто наши современники сталкиваются с эмоциональным выгоранием?
09 апреля 2024 19:30

Раньше не знали такого понятия. Как часто наши современники сталкиваются с эмоциональным выгоранием?

Лукашенко призвал промышленников решать проблемные вопросы: вот вам полномочия – действуйте!
09 апреля 2024 18:30

Лукашенко призвал промышленников решать проблемные вопросы: вот вам полномочия – действуйте!

В Минске планируют заменить асфальтобетонное покрытие общей площадью около 520 тысяч кв.м
09 апреля 2024 18:20

В Минске планируют заменить асфальтобетонное покрытие общей площадью около 520 тысяч кв.м