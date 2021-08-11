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АрМИ-2021. На конкурсе «Авиадартс» в Рязани Беларусь представят шесть экипажей

11 августа 2021 07:39
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Новости Беларуси. Белорусские военные летчики готовятся к Армейским международным играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

АрМИ-2021. На конкурсе «Авиадартс» в Рязани Беларусь представят шесть экипажей-1

На конкурсе «Авиадартс» в Рязани нашу страну представят шесть экипажей. Они продемонстрируют свои навыки в ведении разведки, эвакуации раненых, радиотехническом поиске объектов и других заданиях. В России наши авиаторы проведут месяц.

АрМИ-2021. На конкурсе «Авиадартс» в Рязани Беларусь представят шесть экипажей-4

Андрей Лукьянович, командир смешанной авиационной базы:
С первого года заявили о себе, о своей школе подготовки пилотов, с которыми стоит считаться. Мы с первого года занимаем лидирующие места, несмотря на то, что в этом конкурсе участвуют сильнейшие авиационные державы, такие как Россия, Китай, Казахстан. Мы достойно представляем нашу страну, и в боевом применении авиационных средств поражения наземных целей мы сразу были в лидерах.

АрМИ-2021. На конкурсе «Авиадартс» в Рязани Беларусь представят шесть экипажей-7

В Рязани белорусские летчики не только тренируются перед Армейскими международными играми, но и готовятся к учениям «Запад-2021».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Лукьянович # Фотофакт

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