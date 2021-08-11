АрМИ-2021. На конкурсе «Авиадартс» в Рязани Беларусь представят шесть экипажей

На конкурсе «Авиадартс» в Рязани нашу страну представят шесть экипажей. Они продемонстрируют свои навыки в ведении разведки, эвакуации раненых, радиотехническом поиске объектов и других заданиях. В России наши авиаторы проведут месяц.

Андрей Лукьянович, командир смешанной авиационной базы:

С первого года заявили о себе, о своей школе подготовки пилотов, с которыми стоит считаться. Мы с первого года занимаем лидирующие места, несмотря на то, что в этом конкурсе участвуют сильнейшие авиационные державы, такие как Россия, Китай, Казахстан. Мы достойно представляем нашу страну, и в боевом применении авиационных средств поражения наземных целей мы сразу были в лидерах.