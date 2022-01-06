Арендовать советский бронепоезд и пострелять по вражеским танкам. Всё это можно сделать на «Линии Сталина»

Новости Беларуси. В гости к талисману нового года. В выпуске программы « Центральный регион » на СТВ – топ-3 резиденций Деда Мороза в Минской области. Елка в мире животных в «Станьково», Дед Мороз – генерал, и чем пахнут ремесла – в гостях у сказки в Дудутках.

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Можно зайти на стрелковую точку, пострелять из охолощенного оружия, танка, пушки, можно заказать катание на танке – все это тоже востребовано, и некоторые семьи заказывают бронепоезд. Вас переодевают в комбинезоны и шлемофоны, и вы находитесь в части, проходите боевое обучение. Проводят введение в тактическую обстановку, поясняют, где мишенная обстановка, потом заходят в броневагон, там объясняют систему вооружения, основные команды, разбиваются на группы – кто на пулеметах, кто на пушке – и начинается выполнение учебно-боевой задачи с подрывом вражеской техники, мишени там тоже падают при попадании из пулемета. Когда все задачи по поражению врага выполнили, то все садятся, едят кашу и пьют чай.

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