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Аномально тёплая осень сказывается на темпах посевной

26 сентября 2024 06:56
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Обеспечением продовольственной безопасности заняты наши аграрии. В Беларуси идет сев озимых зерновых. На темпах сказывается аномально теплая и сухая осень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Аномально тёплая осень сказывается на темпах посевной-2

В Гродненской области план – пройти более 200 тысяч гектаров. Уже освоено порядка 60 % площади. Ставку делают на культуру, которая отличается урожайностью. Половину полей займет озимая пшеница. В регионе, как и по всей стране, в этом году сев проходит в особенных условиях снижения запасов влаги в почве и истощения верхнего слоя. Так, в хозяйстве имени Деньщикова осталось засеять менее 30 %. На полях работают сразу тремя сеялками, применяют семена белорусской селекции. 

Аномально тёплая осень сказывается на темпах посевной-4

Дмитрий Шинтарь, главный агроном СПК имени Деньщикова:
Посевная площадь нашего хозяйства составляет 2 100 гектаров. Всходы не совсем дружные, есть проблемы, но, в принципе, передают дожди. После прохождения дождей должно все получиться. Вкладываемся в сроки сева, поэтому тут особых таких проблем нет. Единственное, не хватает влаги в почве. В посевной компании задействованы три сеялки, три единицы на подвоз семян, люди на зерносклады, которые на протравливании, и плюс подготовка почвы.

В ближайшее время ситуация на полях должна улучшиться, синоптики прогнозируют дожди.

# Посевная кампания

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