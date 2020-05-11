Андрей Равков вручил юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы руководителям силовых структур

Новости Беларуси. Юбилейными медалями в честь 75-летия Великой Победы наградили руководителей силовых ведомств Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На лицевой стороне медали размещена композиция с изображением воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом и женщины с букетом цветов. На оборотной стороне – надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой. Изготовлена награда из латуни.