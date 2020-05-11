Андрей Равков вручил юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы руководителям силовых структур

Новости Беларуси. Юбилейными медалями в честь 75-летия Великой Победы наградили руководителей силовых ведомств Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Юбилейными медалями в честь 75-летия Великой Победы наградили руководителей силовых ведомств Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Памятные награды вручили должностным лицам, внесшим значительный вклад в героико-патриотическое воспитание, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На лицевой стороне медали размещена композиция с изображением воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом и женщины с букетом цветов. На оборотной стороне – надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой. Изготовлена награда из латуни.
Импровизированную церемонию награждения за несколько минут до начала парада провел госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.
Юбилейная медаль присуждается ветеранам Великой Отечественной, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем и гетто в годы Второй мировой войны, а также военнослужащим Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларуси, работникам госорганов.