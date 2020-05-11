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Андрей Равков вручил юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы руководителям силовых структур

11 мая 2020 10:52
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Новости Беларуси. Юбилейными медалями в честь 75-летия Великой Победы наградили руководителей силовых ведомств Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков вручил юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы руководителям силовых структур-1

Андрей Равков вручил юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы руководителям силовых структур-3

Памятные награды вручили должностным лицам, внесшим значительный вклад в героико-патриотическое воспитание, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Андрей Равков вручил юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы руководителям силовых структур-6

На лицевой стороне медали размещена композиция с изображением воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом и женщины с букетом цветов. На оборотной стороне – надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, обвитый лентой. Изготовлена награда из латуни.

Импровизированную церемонию награждения за несколько минут до начала парада провел госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Андрей Равков вручил юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы руководителям силовых структур-9

Юбилейная медаль присуждается ветеранам Великой Отечественной, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем и гетто в годы Второй мировой войны, а также военнослужащим Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларуси, работникам госорганов.  

# Госнаграды # общество # Андрей Равков # Фотофакт

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