Андрей Ламан за победу на «Дожинках» получил автомобиль

Механизаторы сельхозпредприятия «Хоневичи» только и говорят, что о прошедших «Дожинках». Их коллега Андрей Ламан занял первое место в Республиканском соревновании и получил в качестве приза новенький автомобиль.

Сергей Рогачевский, главный инженер ОАО «Хоневичи»:

Чувства самые хорошие. Человек он хороший работящий, и я думаю, что по праву заслужил эту машину. Он же не первый год на «Дожинки» ездит, третий раз уже. Радует, конечно, что у нас люди такие хорошие работают.

О победе Андрей Ламан говорить не любит. Считает свою работу обычным делом. Зато его коллеги точно знают, чего стоит почти круглосуточная работа на комбайне.



Полностью изучить возможности нового автомобиля у Андрея Ламана ещё не было времени. С Дожинок вернулся поздно ночью и легковушку успел показать только родителям.

Андрей Ламан, механизатор ОАО «Хоневичи»:

На второй день с утра я приехал к родителям. Остальные все поздравляли, по телефону звонили. И тётки, и братья, и сёстры. Все родственники.

Зато сегодня прокатиться с ветерком возможность появилась. На новом автомобиле герой жатвы приехал в новый дом. В хозяйстве молодому специалисту выделили жильё. И хотя новоселье удастся справить не раньше декабря, место под новый гараж Андрей уже определил.

Долго отсутствовать на рабочем месте победителю Дожинок не с руки. В хозяйстве во всю идёт уборка кукурузы и без передовика здесь точно не обойтись. К вечеру комбайн должен быть полностью готов к выходу в поле.

Однако теперь, уверен механизатор, работать будет намного легче. Из дома на мехдвор и обратно пешком ходить уже не нужно. На автомобиле гораздо быстрее и комфортнее. На легковушку у победителя Дожинок большие планы.

Новая машина, говорит Андрей, это ещё один повод осуществить свою давнюю мечту. Проехаться по всей Беларуси и посетить многочисленных родственников.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Свислочский район, Гродненская область