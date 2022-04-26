Алёна Родовская: какой путь прошла Беларусь за 36 лет? Атом должен быть не солдатом, а рабочим. И мы это сделали

Новости Беларуси. Катастрофа, которая затронула нашу страну 36 лет назад. На протяжении всего этого времени белорусы ведут активную работу по преодолению последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Родовская в рубрике «Задело» рассуждает, какой путь прошла страна за эти годы.

Алена Родовская, СТВ:

Сегодня мы вспоминаем Чернобыль. Есть два достижения, к которым снова и снова возвращаются белорусы в поисках опоры в прошлом и в поисках безопасности в настоящем – победа над нацизмом и запуск собственной атомной станции в Островце. Мы фактически первая постсоветская страна, которая пострадала от ядерной энергетики, и мы – та страна, которая за короткий период времени создала атомную энергетику как отрасль.

Для каждого белоруса вопрос безопасности БелАЭС первостепенный. Наш Президент каждую весну в апреле приезжает на загрязненные территории, районы. Общается с людьми, озвучивает планы, и мы видим, как эти районы год за годом оживают и восстанавливаются. Хорошую фразу сказал Александр Григорьевич: «Без меня или со мной вы поймете, что такое атомная станция. Это не только великое достижение и дешевая энергия. Это величайшая безопасность для нашей страны».

Алена Родовская:

Сегодня в нашей жизни много областей, в которых используется мирный атом. Чего стоит ядерная медицина? Сколько спасенных человеческих жизней в диагностике и лечении опухолей? В любом офисе, дома есть автономные пожарные извещатели, и они полностью безопасны.

Мирный атом, как это ни удивительно, применяется и в истории, когда радиоизотопным методом определяют подлинность икон и картин. Тут можно бесконечно долго перечислять. Это сегодня, а 36 лет назад Чернобыль привел к неоправданному отказу от строительства атомных объектов почти во всем мире. Несмотря на взрыв в Хиросиме в 1945-м, Япония начала строительство собственных атомных станций. Японцы пожали плечами и сказали: «В мире все бывает, мы должны заниматься безопасностью и тщательно следить за их работой». И это был нормальный и правильный вывод из катастрофы.

Алена Родовская:

Европа, как вы понимаете, в числе тех, кто отрицал атомную энергетику. В 2010 году Владимир Путин в своем стиле, но с ноткой иронии обратился к европейским политикам: «Газа вы не хотите, атомную энергетику не развиваете. Дровами топить будете?» Ну да, походу, дровами.

Беларусь и Россия всегда подчеркивали важность строительства атомных станций, экономическая выгода налицо, всегда говорили: главное – это безопасность. Поэтому сегодня под контролем российской армии и чернобыльский саркофаг, и АЭС в Запорожье – чтобы националисты, у которых с адекватностью большие проблемы, не спровоцировали еще одну катастрофу.