А.Лукашенко: Между светской и духовной властью установились созвучные отношения, которые в православии принято называть «симфонией»

Сильная власть - залог незыблемости положения православной церкви. Александр Лукашенко сегодня принял участие в заседании священного Синода, отметив общие задачи Церкви и государства в сохранении спокойствия и стабильности на белорусской земле.

Президент выразил уверенность, что каждый из присутствующих здесь иерархов будет и далее выступать надежным союзником государства в совместной работе по укреплению политических и духовных основ общества, а также решению острых проблем.

Александр Лукашенко:

Сейчас между светской и духовной властью установились созвучные отношения, которые в православии принято называть «симфонией». Не случайно именно с Белорусской православной церковью в 2003 году было заключено соглашение о сотрудничестве. Это прекрасный пример столь тесной совместной деятельности, аналогов которой нет больше нигде в православном мире.

Церковь заняла свою нишу в жизни современного белорусского общества, внесла огромный вклад в укрепление самобытных духовных ценностей и идеалов белорусского народа.

Нынешнее заседание Синода стало особенным и торжественным — по случаю 75-летнего юбилея Владыки Филарета. Богослов, педагог и проповедник, один из первых героев суверенной Беларуси, Его Святейшество не один десяток лет служит Белорусской православной Церкви. Александр Лукашенко поздравил митрополита с бриллиантовым юбилеем и вручил специальный лист с объявлением благодарности Президента Беларуси.

Сегодня же Владыка удостоен и высшей церковной награды —правом Предношения Креста во время богослужения. Этим правом его наградил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.