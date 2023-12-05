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Аллергия на холод. Какие люди подвержены этому недугу?

05 декабря 2023 14:56
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Мороз и солнце. Самое время укутаться в шарф и отправиться на прогулку. Важно быть осторожным: именно в зимний период шелушения и покраснения кожи на руках увеличиваются, это может быть аллергией на холод.

Аллергия на холод. Какие люди подвержены этому недугу?-1



Диана Филянина, ассистент кафедры кожно-венерических болезней в БГМУ:
Данное состояние расценивается как псевдоаллергическое, то есть здесь имеется повышенная чувствительность организма к каким-то физическим факторам. Это холод, мороз, сырость. Но, конечно, для этого должны быть провоцирующие моменты. В первую очередь, генетическая предрасположенность, наличие заболеваний ЖКТ, гельминтозы, заболевания печени, заболеваний щитовидной железы, наличий еще каких-то реакций на другие аллергены.

Такие симптомы, как шелушение и ломкость ногтей, могут быть вызваны не только аллергией на холод. Спровоцировать недуги могут и эндокринные заболевания.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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