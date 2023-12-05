Аллергия на холод. Какие люди подвержены этому недугу?

Мороз и солнце. Самое время укутаться в шарф и отправиться на прогулку. Важно быть осторожным: именно в зимний период шелушения и покраснения кожи на руках увеличиваются, это может быть аллергией на холод.





Диана Филянина, ассистент кафедры кожно-венерических болезней в БГМУ:

Данное состояние расценивается как псевдоаллергическое, то есть здесь имеется повышенная чувствительность организма к каким-то физическим факторам. Это холод, мороз, сырость. Но, конечно, для этого должны быть провоцирующие моменты. В первую очередь, генетическая предрасположенность, наличие заболеваний ЖКТ, гельминтозы, заболевания печени, заболеваний щитовидной железы, наличий еще каких-то реакций на другие аллергены.