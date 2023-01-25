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Алименты можно не платить! И вот как сделать это законно

25 января 2023 11:18
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От любви до ненависти один шаг. Когда семейная идиллия сменилась враждой, а по прогнозу в доме свирепая буря эмоций, разорвать узы брака – единственный выход из затяжного конфликта. Но как бы ни спорили взрослые, дети страдать не должны. Обеспечить любимому чаду финансовую подушку безопасности – прямая обязанность любого родителя. Алименты в помощь.  

Алименты можно не платить! И вот как сделать это законно-1

Елена Гронская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:  
По общему правилу, алименты взыскиваются в процентном отношении к заработку или иному доходу родителя. Однако действующим законодательством предусмотрена возможность взыскания алиментов в твердой денежной сумме либо сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин. Данный порядок взыскания алиментов носит исключительный характер и имеет место, когда плательщик алиментов располагает нерегулярным заработком или доходом. Либо в тех случаях, когда взыскание алиментов является затруднительным или невозможным.  

Алименты можно не платить! И вот как сделать это законно-4

При определении размера алиментов в твердой денежной сумме экспертная комиссия учитывает доход плательщика за год, предшествующий обращению в суд.  

Елена Гронская:  
Родители, уплачивающие алименты на несовершеннолетних детей, могут быть привлечены в судебном порядке к взысканию дополнительных расходов, вызванных исключительными обстоятельствами. Такими обстоятельствами, как тяжелая болезнь ребенка, увечья, инвалидность и иные. Размер дополнительных расходов на ребенка зависит от материального и семейного положения как взыскателя, так и плательщика алиментов.  

Алименты можно не платить! И вот как сделать это законно-7

Законодательством также предусмотрена обязанность супругов материально поддерживать друг друга. Однако взыскание средств возможно, лишь когда пара состояла либо состоит в зарегистрированном браке.  

Елена Гронская:  
Право на содержание супруга возникает при наличии следующих условий. У жены в период беременности; у нетрудоспособного супруга; у супруга, осуществляющего уход за общим ребенком в период до достижения ребенком трехлетнего возраста; у супруга, осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; у супруга, осуществляющего уход за общим нетрудоспособным ребенком. Размер средств, взыскиваемых на содержание супруга, определяется судом, исходя из материального и семейного положения обоих супругов в кратном отношении к базовой величине.  

Алименты можно не платить! И вот как сделать это законно-10

А можно ли снять с себя груз финансовой ответственности и не платить алименты вовсе? Да! При передаче в собственность ребенка недвижимого имущества. Такой порядок закрепляют в брачном договоре или специальном соглашении, удостоверенном нотариусом.  

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# Закон # общество # Елена Гронская # Вероника Макаревич # Фотофакт

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