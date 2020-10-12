Александр Вольфович об учении «Нерушимое братство – 2020»: мы получим бесценный опыт и повысим слаженность наших штабов

Новости Беларуси. «Нерушимое братство – 2020». Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ стартовало в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония открытия прошла на полигоне Лосвидо.

Учение разделено на два этапа. На первом многонациональный контингент займется вопросами подготовки и ведения миротворческой операции. В ходе второго этапа запланировано ее практическое выполнение.

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Беларусь, являясь участником Организации Договора о коллективной безопасности, остается приверженной тому и выступает всегда и будет выступать за укрепление международной безопасности, за взаимодействие между странами. И уверен в том, что общими усилиями союзников, международных организаций, региональных организаций мы сможем обеспечить национальную, международную, региональную безопасность на территории наших стран. Проведение данного учения является тому подтверждением.

Уверен, что в ходе учений, во-первых, мы обменяемся опытом, несомненно, между военнослужащими наших Вооруженных Сил, получим бесценный опыт, отработаем вопросы взаимодействия, повысим слаженность наших штабов, оперативных групп, повысим полевую выучку непосредственно военнослужащих. Ну и, самое главное, мы покажем, что вместе мы способны обеспечить мир, порядок на территории наших стран. А это, наверное, главное – чтобы наши народы жили в мире, согласии, дружбе.

Помимо военного контингента привлечены подразделения правоохранителей и МЧС. Общая численность участников составляет более 900 человек, задействовано свыше 120 единиц военной и спецтехники, в том числе вертолеты и беспилотники.