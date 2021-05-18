Александр Вольфович о работе Совбеза: одна из задач – внести все правки и изменения, исходя из сегодняшних реалий

Новости Беларуси. Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами нынешнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 мая во Дворце Независимости продолжен разговор о повышении роли этой структуры в жизни государства. В числе главных вопросов, которые обсуждались, – создание нового документа, подробно регламентирующего работу коллегиального органа.

Подробности у Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:

Конечно, это декрет добавил груза ответственности. Но таковы реалии сегодняшнего дня. И на данном этапе важно не только расширить функции Совбеза, но и повысить статус этого коллегиального органа. 3,5 часа за закрытыми дверями люди, которые отвечают за безопасность белорусского государства, обсуждали все аспекты, нюансы работы. По итогам к прежним задачам добавились новые.

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