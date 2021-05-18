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Александр Вольфович о работе Совбеза: одна из задач – внести все правки и изменения, исходя из сегодняшних реалий

18 мая 2021 18:20
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Новости Беларуси. Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами нынешнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 мая во Дворце Независимости продолжен разговор о повышении роли этой структуры в жизни государства. В числе главных вопросов, которые обсуждались, – создание нового документа, подробно регламентирующего работу коллегиального органа.

Подробности у Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:
Конечно, это декрет добавил груза ответственности. Но таковы реалии сегодняшнего дня. И на данном этапе важно не только расширить функции Совбеза, но и повысить статус этого коллегиального органа. 3,5 часа за закрытыми дверями люди, которые отвечают за безопасность белорусского государства, обсуждали все аспекты, нюансы работы. По итогам к прежним задачам добавились новые.

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Александр Вольфович о работе Совбеза: одна из задач – внести все правки и изменения, исходя из сегодняшних реалий-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Появилась такая задача – содействие Президенту страны в реализации полномочий в сфере обеспечения вопросов национальной безопасности. Предлагается придать статус государственного органа Государственному секретариату Совета Безопасности. Положение о Совете безопасности и Государственном секретариате издано в 2000 году. За это время ряд нормативных документов изменился. Конечно, одна из задач – привести данные документы в соответствие с нынешней законодательной базой, внести все правки и изменения, исходя из реалий сегодняшнего дня.

Александр Вольфович о работе Совбеза: одна из задач – внести все правки и изменения, исходя из сегодняшних реалий-4

Госсекретарь рассказал и о критике со стороны Президента за некоторые недоработки. Их предстоит устранить в ближайшее время. В целом же Главнокомандующий удовлетворен работой Совбеза. Беларусь устояла под чередой испытаний, но все же стоит помнить – они не закончились.

# Национальная безопасность # общество # Александр Вольфович # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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