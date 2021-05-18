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Александр Лукашенко: против нас работают спецслужбы, мы младенцы по сравнению с ними

18 мая 2021 18:28
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Новости Беларуси. Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нами нынешнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 мая во Дворце Независимости продолжен разговор о повышении роли этой структуры в жизни государства. В числе главных вопросов, которые обсуждались, – создание нового документа, подробно регламентирующего работу коллегиального органа.

Подробности у Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:
Конечно, это декрет добавил груза ответственности. Но таковы реалии сегодняшнего дня. И на данном этапе важно не только расширить функции Совбеза, но и повысить статус этого коллегиального органа. 3,5 часа за закрытыми дверями люди, которые отвечают за безопасность белорусского государства, обсуждали все аспекты, нюансы работы. По итогам к прежним задачам добавились новые.

Александр Лукашенко: против нас работают спецслужбы, мы младенцы по сравнению с ними-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы. Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними. И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. Потому что на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей. Сегодня уже и те, которые рыдали, а некоторые и постились: насилие, ах, насилие. Поняли, чего хотели те, кто вывалил тогда, в августе, на улицы? Видели, как они действовали. Сегодня они уже… и мы, и они убеждены, что хотели от нас. Тот мятеж в форме блицкрига мы преодолели, как и многие последующие этапы. Уверен, преодолеем и все остальные трудности. При этом надо помнить, что главное для нас – экономика.

Александр Лукашенко: против нас работают спецслужбы, мы младенцы по сравнению с ними-4

Эти слова Президента адресованы уже не только Совбезу, но и каждому, кто заинтересован в том, чтобы Беларусь оставалась независимой и цельной. Важно помнить: экономически сильных труднее сломить.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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