Александр Лукашенко: защита внутреннего рынка и отечественных производителей – вопрос номер один

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя – вопрос номер один. Мы производим. Пусть наш рынок небольшой. Но надо конкурентным образом, естественно, не отдавать никому этот рынок. Мы, конечно, должны помнить о наших обязательствах в рамках евразийского экономического пространства. Но тем не менее есть большие вопросы и к органам управления, которые должны контролировать и принимать соответствующие меры по защите внутреннего рынка и наших товаропроизводителей.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность слаженной работы государственных органов в вопросах защиты внутреннего рынка и интересов отечественных производителей. Об этом он заявил 1 апреля, принимая с докладом первого вице-премьера Николая Снопкова и министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси отметил, что этот и другие вопросы поднимались самими белорусскими товаропроизводителями.

Александр Лукашенко:

Поэтому я полагал, что в правительстве вы подготовите ряд соответствующих мер. Во-первых, для защиты внутреннего рынка. И здесь же – для защиты отечественного товаропроизводителя. Здесь нам мудрить, хитрить и прятать какие-то вопросы нет необходимости. Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары.

Я не буду их называть – эти компании. Но очень жаль, Владимир Васильевич, что это не от вас информация Президенту поступила. Это говорит о том, что те поручения, которые мною даны вам, прежде всего, профсоюзам и депутатам (правительство мы из этого списка не исключаем, естественно), как минимум не совсем исполняются. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом.