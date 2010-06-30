Александр Лукашенко вручил Николаю Ладутько удостоверение мэра Минска

Новый председатель Минского горисполкома получил документ из рук главы государства на встрече с активом Минска. В зале присутствовали руководители городских служб, директора предприятий, а также депутаты Мингорсовета.

Напомним, Николай Ладутько больше года исполнял обязанности председателя Минского горисполкома. Также, нынешний мэр возглавлял УКС города и руководил Фрунзенским районом столицы.

После одобрения его кандидатуры Мингорсоветом на встречу с активом Минска прибыл Президент Беларуси. Уже в начале разговора Александр Лукашенко пояснил, почему «доверил» столицу именно Николаю Ладутько.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Надо отметить, что за этот год Николай Александрович значительно добавил в работе, существенно вырос как руководитель. В кризисный для экономики период удержал ситуацию в городе. В целом, существенных срывов и провалов в работе промышленности и в работе с людьми, не допущено. Главное, он четко видит перспективы развития Минска, реально представляет и знает, что надо сегодня делать в городе. Да и для вас, городского актива, он человек известный, пользующийся уважением. И что важно, я давно, еще во времена Павлова, сделал для себя вывод, если мне придется назначать руководителя города, то это обязательно должен быть минчанин. Пришло время, чтобы на эту должность был назначен человек, который родился именно в Минске, знает Минск, думает так, как думают все минчане.

Вступая в должность, руководитель столичного региона призвал минских чиновников работать без выходных.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

– Необходимость второго полугодия – обеспечить выполнение программ, показателей экономического развития города. Плестись в хвосте – не уровень столицы, не лицо столицы. Здоровая маркетинговая, технологическая инициатива руководителей предприятий и организаций города, всех отраслей, она должна быть и ее сегодня не хватает. Мы это наблюдаем в работе, практически, каждого предприятия, каждой организации. В противном случае, те показатели работы, которые мы сегодня берем за основу, были бы в городе гораздо бы лучше.

Наталья Бреус, Игорь Пучков, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.