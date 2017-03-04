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Александр Лукашенко: В Беларуси гордятся всеми, кто бережет честь мундира, являясь образцом личной порядочности и принципиальности

04 марта 2017 08:41
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Новости Беларуси. Юбилей  белорусской милиции. 100 лет службе, стоящей на страже безопасности и порядка, сегодня отмечают по всей стране. Основные торжества   проходят в Минске. В них принимает участие Президент Беларуси.  О том, что происходит  на Октябрьской площади мы узнаем прямо сейчас. На связи со студией наш корреспондент Юлия Бешанова.

Юлия Бешанова (прямое включение):

Празничное шествие завершилось буквально несколько минут назад. Здесь, на Октябрьской площадки царит празничное и торжественное настроение. За уникальным парадом в честь векового юбилея наблюдали множество челове. Причем собираться люди начали с самого утра. Чтобы поздравить сотрудников МВД шли целыми семьями. 

Очевидец:

Мы пришли всей семьей пожелать нашим мужчинам, защитникам стойкости, мужества, побольше терпения в их работе и самое главное, здоровья!

Очевидец:

В истории эта дата огромная, конечно.... Ну и всем ребятам самое главное здоровья, успехов и спокойствия, что б было тихо, спокойно, мирно в нашей стране. Это праздник всех - мы же все участники тихой, спокойной жизни.

Юлия Бешанова (прямое включение):

На самых почетных местах - ветераны ведоства, те, кто начинал писать историю белорусской милиции, с гордостью наблюдали за шествием. К слову, Беларусь сегодня входит в десятку стран с наименьшим уровнем преступности. Так что, гордиться действительно есть чем. Со знаменательной датой всех наших граждан, сотрудников и членов их семей поздравил Александр Лукашенко.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 

Сегодня мы чествуем тех, кто избрал для себя одну из самых героических профессий. Защищать народ от преступности. Сегодня перед ними стоят мастабные задачи по укреплению - создание статуса Беларуси как безопасного государства. Органы внутренних дел заслужили высокую оценку всего белорусского народа - за неустанность, самотверженность и силу духа, которая подвигает вас невзирая на опасность - защищать белорусский народ...  В Беларуси гордятся всеми, кто бережет честь мундира, являясь образцом личной порядочности и принципиальности. Здесь ценят настоящих профессионалов, достойно выполняющих свой долг.  Вы призваны воплощать лучшие человеческие качества: ответственность, мужество и готовность прийти на помощь в любую минуту. Я убежден что личный состав МВД будет и впрель эффективно решать поставленные задачи и с честью служить нашей родине. 

Юлия Бешанова (прямое включение):

Торжественным маршем прошлись по Октябрьской площади 17 парадных коробок. Открыли шествие самые юные участники - барабанщики специализированного лицея МВД. Следом старшие коллеги - все подразделения из всех регионов от дорожных инспекторов до кинологов. Кстати четвероногих участников тоже одели в парадную форму.  В строю только лучшие - чтобы так печатать парадный шаг потребовалась не одна неделя подготовки и часы строевой. Замкнули шествие автомобили спецподразделение "Стрела". Ожидается что после шествия руковдство МВД встретится из коллегами из других стран. Поздравить белорусских правоохранителей прибыли представители 16-ти государств. С юбилеем свои пожелания выскажут гости из Азербайджана, Вьтнама, Грузии, Индии, Китая, Кыргыстана, Латвии, Литвы, Польши, России, Сербии и других стран. Отмечать сегодняшнюю дату сегодня будет, без преувеличения,  вся страна - празничные мероприятия пройдут во всех территориальных подразделениях внутренних дел. 


Съёмочная группа СТВ продолжает работать на Октябрьской площади Минска. Новые подробности — уже в следующих выпусках новостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Александр Лукашенко # Праздники

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