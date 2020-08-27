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Александр Лукашенко: стабильная работа промышленности – краеугольный камень экономики страны

27 августа 2020 08:01
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Новости Беларуси. Стабильная работа белорусской промышленности – краеугольный камень экономики страны. Об этом Александр Лукашенко заявил 27 августа на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, сообщает БЕЛТА.

Главной темой совещания стала ситуация, сложившаяся на крупнейших предприятиях Минпрома.

«Мы уточним, чем они живут и, самое главное, какой мы видим перспективу на этих предприятиях», – пояснил Президент Беларуси.

Он напомнил, что несколько дней назад принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов. На встрече с ними было проанализировано положение дел в кредитно-финансовой системе, рассмотрены вопросы наполняемости бюджета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все прекрасно понимают: чем эффективнее работа промышленных предприятий, тем больше средств поступит в бюджет. А значит, государство сможет профинансировать социальные программы в большем объеме. В связи с этим стабильная работа промышленности – краеугольный камень экономики страны.

# Государственная политика в сфере промышленности # общество # Александр Лукашенко

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