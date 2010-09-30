Александр Лукашенко произвел ряд кадровых назначений

Глава государства назначил Николая Домашкевича помощником Президента – главным инспектором по Витебской области. До декабря 2009 года он работал в должности управляющего делами Президента.

Сегодня же глава государства согласовал назначение заместителей министра в спортивное ведомство. Первым замом теперь будет Григорий Косяченко, заместителем министра стал Сергей Неред. Президент отметил, что 2012 год станет экзаменом для спортивных чиновников.

Глава «Гродно-Азот» Игорь Жилин избавился от приставки и.о. На его назначение генеральным директором также дал согласие Президент. Александр Лукашенко назвал его находкой для предприятия и крепким хозяйственником.

У двух белорусских вузов – новые ректоры. Михаил Борозна будет руководить Академией искусств. А Екатерина Дулова – Академией музыки.

Кадровые изменения и в руководстве столицы. Бывший директор комбината силикатных изделий Игорь Васильев станет первым заместителем председателя Мингорисполкома. А Игорь Кудревич возглавит Первомайский район столицы.