Александр Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Москве

Александр Лукашенко находится с двухдневным рабочим визитом в России. Саммит ЕАЭС начинается в Москве. Лидеры стран-участниц прибывают к Большому Кремлевскому дворцу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

Традиционно заседание проходит в двух форматах: узком и расширенном составах. На второй приглашены не только главы стран – участниц Объединения, но и лидеры государств-наблюдателей: Кубы и Узбекистана. Предстоящий саммит юбилейный. Совсем скоро исполнится 10 лет с момента подписания договора о создании ЕАЭС. Ожидается, что в общении с коллегами белорусский лидер обозначит позицию нашей страны по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции.