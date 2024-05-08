Александр Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Москве

Александр Лукашенко находится с двухдневным рабочим визитом в России. Саммит ЕАЭС начинается в Москве. Лидеры стран-участниц прибывают к Большому Кремлевскому дворцу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ
Александр Лукашенко находится с двухдневным рабочим визитом в России. Саммит ЕАЭС начинается в Москве. Лидеры стран-участниц прибывают к Большому Кремлевскому дворцу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ
Традиционно заседание проходит в двух форматах: узком и расширенном составах. На второй приглашены не только главы стран – участниц Объединения, но и лидеры государств-наблюдателей: Кубы и Узбекистана. Предстоящий саммит юбилейный. Совсем скоро исполнится 10 лет с момента подписания договора о создании ЕАЭС. Ожидается, что в общении с коллегами белорусский лидер обозначит позицию нашей страны по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции.
Подробнее о саммите расскажем в нашем вечернем выпуске новостей. Съемочная группа СТВ в эти минуты работает в Кремле.
Визит Александра Лукашенко в Россию продолжится и завтра. 9 Мая белорусский лидер будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вместе с приглашенными лидерами других стран. После глава государства примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.