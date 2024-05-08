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Александр Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Москве

08 мая 2024 13:52
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Александр Лукашенко находится с двухдневным рабочим визитом в России. Саммит ЕАЭС начинается в Москве. Лидеры стран-участниц прибывают к Большому Кремлевскому дворцу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

Александр Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Москве-1

Традиционно заседание проходит в двух форматах: узком и расширенном составах. На второй приглашены не только главы стран – участниц Объединения, но и лидеры государств-наблюдателей: Кубы и Узбекистана. Предстоящий саммит юбилейный. Совсем скоро исполнится 10 лет с момента подписания договора о создании ЕАЭС. Ожидается, что в общении с коллегами белорусский лидер обозначит позицию нашей страны по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции.

Подробнее о саммите расскажем в нашем вечернем выпуске новостей. Съемочная группа СТВ в эти минуты работает в Кремле.

Александр Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Москве-4

Визит Александра Лукашенко в Россию продолжится и завтра. 9 Мая белорусский лидер будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вместе с приглашенными лидерами других стран. После глава государства примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

# ЕАЭС # общество # Александр Лукашенко

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