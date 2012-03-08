Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с 8 Марта

Яркие букеты, теплые слова, поздравления и искренние улыбки принимает сегодня прекрасная половина человечества. В Беларуси – Международный женский день. В США и странах Западной Европы похожий весенний праздник называется Днем Матери.

В нашей стране дамы составляют 54% населения. Традиции отмечать День женщин уже более века. И почти пять десятилетий 8 марта – всегда выходной. За свою историю День борьбы работниц за экономические, политические и социальные права превратился в праздничный, а все женщины просто ждут внимания и подарков.

С первым весенним праздником соотечественниц поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Самой высокой оценки заслуживает ваша активная позиция в укреплении молодого белорусского государства, в развитии здравоохранения и образования, культуры и науки, спорта, бизнеса и финансовой сферы. Здесь вы проявляете свои лучшие черты – доброту, чуткость, целеустремленность и ответственность», – говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал женщинам и их близким здоровья, благополучия, счастья и успехов во всех добрых начинаниях.