Прямой эфир

Пасхальные богослужения проходят в православных храмах Беларуси

12 апреля 2026 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Праздник праздников и торжество торжеств – так называют Пасху верующие. Благая весть – Христос Воскресе разнеслась над нашей землей в ночь с Великой субботы на светлое Христово Воскресение. Во всех храмах Беларуси праздничные богослужения продолжаются и в эти часы. Прихожане продолжают приносить пасхальную снедь для освящения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пасхальные богослужения проходят в православных храмах Беларуси-2

В плетеных корзинках – главные символы праздника – румяные куличи, окрашенные яйца и нежные творожные пасхи. Многие по традиции готовили их сами – с молитвой. Так, говорят, праздник ощущается еще сильнее. Уже дома верующие проведут этот светлый день в кругу семьи.

Пасхальные богослужения проходят в православных храмах Беларуси-4

Это самый любимый праздник с детства. Еще и родители отмечали, дедушки, бабушки. Мы с удовольствием ждали этот праздник целый год.

Пасхальные богослужения проходят в православных храмах Беларуси-6

Радостное такое, радостное событие, что Иисус воскрес. А воскрес ради того, чтобы мы жили счастливо, чтобы любили друг друга, уважали друг друга. Хотелось бы, чтобы это вот множилось, чтобы люди очень любили друг друга, относились хорошо друг к другу.

По многолетней традиции, к началу Божественной литургии в Минский Свято-Духов кафедральный собор доставили частицу Благодатного огня из Храма Гроба Господня. Путь святыни на белорусскую землею был непростым. Еще вчера лампаду с огнем самолетом доставили в Москву, а сегодня тысячи свечей в руках минчан зажглись от этого пламени, дальше – путь до каждой церкви и прихода. Прихожане встречали огонь с особым трепетом, выстраиваясь в длинные очереди, чтобы прикоснуться к чуду и унести частицу святого пламени в свои дома как живую весть о Воскресении Христа.

Свет Воскресения Христова! Благодатный огонь от гроба Господня доставили в Минск.

Пасхальные богослужения проходят в православных храмах Беларуси-8

Самое главное в жизни православного человека – это Благодатный огонь. Мы его ждем с большим трепетом, как праздник. Это радость.

Пасхальные богослужения проходят в православных храмах Беларуси-10

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:
Святыни и чудотворные иконы, и Благодатный огонь, и мощи святых нужны для того, чтобы как можно большее число сердец обратилось ко Христу. Благодатный огонь по традиции кафедрального собора пребывает здесь круглый год. В кафедральном соборе есть особая закрытая лампада, которая в пасхальный день возжигается от Благодатного огня и горит в продолжении всего года. 

Впереди у православных верующих 40 дней торжества. Богослужение на Пасху и в продолжение Светлой Седмицы совершается при открытых царских вратах в ознаменование того, что Воскресением Господа Иисуса Христа открыто всем Царствие Божие. 

# Православные в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником
12 апреля 2026 10:48

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником

Беларусь и Россия в 2027 году запустят три малых космических аппарата
12 апреля 2026 10:46

Беларусь и Россия в 2027 году запустят три малых космических аппарата

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
12 апреля 2026 10:44

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор