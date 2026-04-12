Пасхальные богослужения проходят в православных храмах Беларуси

Праздник праздников и торжество торжеств – так называют Пасху верующие. Благая весть – Христос Воскресе разнеслась над нашей землей в ночь с Великой субботы на светлое Христово Воскресение. Во всех храмах Беларуси праздничные богослужения продолжаются и в эти часы. Прихожане продолжают приносить пасхальную снедь для освящения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В плетеных корзинках – главные символы праздника – румяные куличи, окрашенные яйца и нежные творожные пасхи. Многие по традиции готовили их сами – с молитвой. Так, говорят, праздник ощущается еще сильнее. Уже дома верующие проведут этот светлый день в кругу семьи.

Это самый любимый праздник с детства. Еще и родители отмечали, дедушки, бабушки. Мы с удовольствием ждали этот праздник целый год.

Радостное такое, радостное событие, что Иисус воскрес. А воскрес ради того, чтобы мы жили счастливо, чтобы любили друг друга, уважали друг друга. Хотелось бы, чтобы это вот множилось, чтобы люди очень любили друг друга, относились хорошо друг к другу. По многолетней традиции, к началу Божественной литургии в Минский Свято-Духов кафедральный собор доставили частицу Благодатного огня из Храма Гроба Господня. Путь святыни на белорусскую землею был непростым. Еще вчера лампаду с огнем самолетом доставили в Москву, а сегодня тысячи свечей в руках минчан зажглись от этого пламени, дальше – путь до каждой церкви и прихода. Прихожане встречали огонь с особым трепетом, выстраиваясь в длинные очереди, чтобы прикоснуться к чуду и унести частицу святого пламени в свои дома как живую весть о Воскресении Христа. Свет Воскресения Христова! Благодатный огонь от гроба Господня доставили в Минск.

Самое главное в жизни православного человека – это Благодатный огонь. Мы его ждем с большим трепетом, как праздник. Это радость.