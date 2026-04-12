Лукашенко и Путин обсудили реализацию трехсторонних проектов с КНДР

Президенты Беларуси и России провели телефонный разговор. Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями со светлым праздником Пасхи, передали теплые пожелания здоровья и благополучия родным и близким, самые добрые слова и пожелания мира и добра народам двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог коснулся и союзной повестки. Страны готовятся провести очередной Форум регионов Беларуси и России. Он пройдет в июне в белорусской столице и Минской области. Встреча деловых кругов и управленцев будет посвящена экономическому взаимодействию.

Президенты обсудили сотрудничество в тройке Беларусь – Россия – КНДР. Этот формат стал возможным благодаря историческому визиту Александра Лукашенко в Пхеньян. В сегодняшнем разговоре обсуждалась возможность реализации ряда проектов с участием трех стран. Также Александр Лукашенко подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве.