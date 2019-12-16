Александр Лукашенко подписал закон, который упростит пребывание иностранцев

Новости Беларуси. В Беларуси упрощены условия пребывания иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси упрощены условия пребывания иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент подписал закон, который ранее принял парламент. Он предусматривает увеличение срока с 5 до 10 суток, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту пребывания.
Такие изменения повысят инвестиционную привлекательность страны, помогут развитию туризма, да и просто упростят деловые и частные контакты.
Примечательно, что тему увеличения срока для регистрации поднял один из иностранных студентов на недавней встрече главы государства с представителями медицинских вузов. Александр Лукашенко отметил, что вопрос уже обсуждался. Эту проблему, если она еще не решена, мы решим. Как видим, для этого понадобилось лишь несколько дней.
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