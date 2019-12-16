Александр Лукашенко подписал закон, который упростит пребывание иностранцев

Новости Беларуси. В Беларуси упрощены условия пребывания иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал закон, который ранее принял парламент. Он предусматривает увеличение срока с 5 до 10 суток, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту пребывания.

Такие изменения повысят инвестиционную привлекательность страны, помогут развитию туризма, да и просто упростят деловые и частные контакты.