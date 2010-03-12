Александр Лукашенко назначил новых руководителей в Департамент финансовых расследований, Министерство лесного хозяйства и в «Настаўніцкую газету»

Работать на профилактику преступлений, развивать переработку древесины и реформировать инспекцию охраны животного мира.

Такие задачи поставил сегодня Президент Александр Лукашенко, принимая ряд кадровых решений.

Новыеруководители назначены, в частности, в Департамент финансовых расследований, Министерстве лесного хозяйства и в «Настаўніцкую газету».

Сегодня они принимали поздравления в коллективах, а уже с понедельника приступят к своим должностным обязанностям.

Кандидатов на руководящие посты Александр Лукашенко принимал сегодня в рабочем кабинете. Первым — полковника Веремко, начальника отдела контрразведки Управления КГБ по Брестской области. С сегодняшнего дня он будет руководить Департаментом финансовых расследований. Работу этой важной для государства структуры Президент, в целом, оценивает положительно. И ставит задачу — еще более интенсивно работать на профилактику преступлений, уходя при этом от мелкотемья.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Комитету Госконтроля надо новое дыхание. Ему надо придать новое направление функционирования. Надо работать на упреждение, на формирование новой законодательной базы, вносить предлоежния.

Григорий Веремко, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь, директор Департамента финансовых расследований:

Глава государства поставил в качестве основной задачи выявление правонарушений и преступлений, которые негативно влияют на финансовую стабильность и в целом экономическую безопасность государства. Где-то больше применять меры профилактического характера, работать на упреждение.

Лесное хозяйство страны теперь будет под чутким руководством нового министра — Михаила Амельяновича. Отрасль он знает изнутри. На этот пост пришел с должности гендиректора Минского лесохозяйственного объединения. А проблем здесь немало.

На них Глава государства заострял внимание неоднократно, в том числе и во время рабочих поездок по регионам. Сырье в стране, богатой лесами, есть. А перерабатывать его не всегда получается, хотя во всем мире это хозяйство прибыльное. Иногда дело доходит до парадоксов: чтобы построить дом в Беларуси, срубы везут чуть ли не с Севера России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, сколько у нас пропадает леса. Мы не вовремя с этим справляемся. У нас лесов гораздо больше, чем в соседних государствах, где эти массивы есть. Но порядок его уборки отличается от того, который, например, в Швеции и Финляндии. Количество лесных массивов этих стран можно сравнить с количеством леса в Беларуси. Мы не можем держать неухоженной 35 % территории страны.

Новый министр уже планирует, где садить лес и как наращивать экспорт продукции из древесины. Планка этого года — более 100 миллионов в долларовом эквиваленте... в Германию, Францию, Польшу, Скандинавские страны.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:

Лесное хозяйство должно развиваться комплексно и эффективно, должен быть наведён порядок. Президент обозначил эти проблемы. Необходимо обеспечивать сырьём всю республику, исходя из ежегодного прироста древесины, чтобы на основании этого лесное хозяйство внесло свой вклад в экономическую и экологическую безопасность страны.

Сегодня же Глава государства дал также согласие на назначение на руководящие должности еще ряда кандидатур. Так, Анатолий Мойсейчик теперь заместитель министра промышленности, Сергей Новиков — замначальника Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Как заметил Александр Лукашенко, в промышленность надо больше привлекать инвестиции, создавая максимально благоприятный для бизнеса климат. Инспекция же охраны животного мира до конца года должна быть реформирована.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень жалуются инвесторы. Они хотят получать больше выгоды от своих инвестиций. Мы очень забюрократизированы в плане привлечения в нашу страну инвесторов. Нужно создавать все необходимые условия работы инвесторам. Это очень важное направление, которому в этом году мы уделяем серьезное внимания.

Особое внимание и новому председателю Толочинского райисполкома — Виктору Цапоте. Давая согласие на его назначение, Александр Лукашенко вспомнил недавний серьезный разговор в Орше по льняной отрасли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вам придется возделывать лен. Председатель райисполкома будет отвечать, грубо говоря, за тресту, которую примут льнозаводы и за то волокно, которое будет поставлено Оршанскому льнокомбинату или на экспорт. Толочинский район — это прекрасный район. И то, что Толочинский район плетется в хвосте, не делает чести ни нам, ни области.

Поменялся и главный редактор «Настаўницкай газецы». Теперь это Вадим Кнышев, который ранее был заместителем. Александр Лапцевич стал начальником Минского государственного высшего авиационного колледжа. Еще ряд кандидатур согласованы в рабочем порядке без собеседования.

Алеся Высоцкая, Николай Сенчило. Телекомпания СТВ.