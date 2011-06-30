Александр Лукашенко: Мы показали всему миру, каким путем надо идти

Главная задача в производстве – добиться, чтобы отечественная продукция вышла на более высокий уровень качества и соответствовала самым строгим мировым стандартам. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, вручая государственные награды.

Глава государства подчеркнул особую значимость этого мероприятия в канун главного государственного праздника – Дня Независимости Республики. Эта традиция является свидетельством огромного уважения к заслугам и достижениям каждого соотечественника.

Своего руководителя, Александра Савчица, провожали в Минск как героя. Грамотный управленец – залог успешного бизнеса. Сегодня это крупнейшее предприятие Беларуси с брендовой продукцией, которую ценят и за рубежом. А ведь раньше это был обычный молочный комбинат, на долю которого выпали и все поворотные события в жизни страны.

Теперь на его базе создают даже Белорусскую молочную компанию. Поручение дал буквально на прошлой неделе глава государства.

Сегодня Александр Савчиц награжден орденом Отечества.

Александр Савчиц, генеральный директор предприятия молочной отрасли:

Охватили не только рынки России. Мы сегодня активно работаем на украинском, азербайджанском, казахстанском рынках. Пошли в Африку. Сегодня уже в Иорданию продаем свою продукцию, в ОАЭ. Первая партия ушла в Китай.

Это все должно дать положительный эффект.

Буквально с корабля на бал попал и хирург с золотыми руками Олег Руммо. На его счету – сотни спасенных жизней и сложнейшие пересадки печени. Еще вчера вечером был в операционной. Еще один пациент ждет и сегодня. И с этого дня Олег Руммо – Заслуженный врач Беларуси.

Олег Руммо, руководитель Республиканского центра трансплантации органов и тканей:

Наращиваем темпы по всем направления. И количество операций на миллион населения к концу этого года вырастет примерно на 10. И если мы сохраним нынешний темп, то станем в один ряд с передовыми странами Европы.

Все, кто приглашен в Резиденцию Президента, – люди заслуженные. Торжественное вручение наград в канун главного государственного праздника, Дня Независимости, – это добрая белорусская традиция, а еще – знак особого уважения руководства страны.

Самая большая группа тех, кто ушел домой с медалями и орденами, – промышленники. Их по праву, подчеркнул Президент, можно назвать передовиками курса на модернизацию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главная задача – добиться того, чтобы отечественная продукция вышла на более высокий уровень качества и соответствовала самым строгим мировым стандартам. Должен отметить, что многие наши предприятия достойно с этим справляются.

Заметные успехи демонстрируют машино- и приборостроители, нефтепереработчики, работники промышленности, строительных материалов, строительных организаций. Благодаря им Беларусь наращивает свой экспортный потенциал.

Анатолий Тютюнов, генеральный директор предприятия по производству керамической плитки:

У нас своя современная студия дизайна. Мы достаточно уверенно соперничаем с такими мастерами, как, скажем, Италия.

Николай Ошейчик, генеральный директор стройтреста № 3 Солигорска:

Вы же видите, что сегодня республика покрыта башенными кранами. Строители работают. Республика строится, развивается.

Орденами и медалями награждены и представители агропромышленного комплекса. Сегодня эта отрасль не только обеспечивает продовольственную безопасность страны, но и дает значительную часть экспорта.

Александр Лукашенко:

В 2010 году от продажи сельхозпродукции мы выручили более 3 млрд долларов. К концу пятилетки эта цифра должна превысить 7 млрд.

Сейчас перед ним поставлена ответственная задача – минимизировать производственные затраты, добиваться самоокупаемости и самофинансирования, сделать нашу продукцию привлекательной для отечественного, зарубежного потребителя как по качеству, так и по цене.

Почетные звания «Заслуженный» присвоены работникам промышленности, сельского хозяйства, образования, медицины, а также деятелям культуры и искусства, спортсменам. Фактически всех белорусы знают в лицо.

Двум мастерам сцены, Виктору Манаеву и Татьяне Мархель, присвоены звания Народных артистов Беларуси.

Также Александр Лукашенко поздравил со специальной премией Президента главного тренера национальной команды по гребле Владимира Шантаровича. В копилке белорусских гребцов не только олимпийские медали.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ:

Столько сказано про секреты побед. Один секрет победы – трудиться как рабы на галерах. Трудиться, и тогда будут успехи и победы.

Общение продолжилось и в неформальной обстановке. Говорили о независимости государства и о той цене, которой она нам досталась.

Александр Лукашенко:

Мне со всеми вами приходилось в свое время не просто работать – мы пробивали в этой порой непробиваемой стене мировой конкуренции, осваивали новые рынки. Было непросто, сложно.

Все больше убеждаюсь в том, что мы все-таки что-то сделали за это время, мы показали всему миру и вам, каким путем надо идти. Поверьте, что было непросто.

Мы сегодня говорим: «3 млрд сельское хозяйство дает. В этом году прибавляет, несмотря на тот ажиотаж и панику, которая была создана в нашей стране». Ведь голодным никто не остался. Это благодаря им. Будет наше – мы защитимся. Найдем, и нефть привезем, и газ привезем, все не сразу.

Кому как ни вам, орденоносцам и людям, которые идут впереди, в авангарде, защитить то, что мы с вами создали.

Сейчас надо идти вперед, вперед, вперед. Не надо говорить о затягивании поясов. Только вперед. И работать. А жить нормально мы всегда сможем, потому что мы в центре Европы. А центр не обойдешь.

Александр Лукашенко пожелал всем дальнейших успехов и, как положено в таких торжественных случаях, были подняты бокалы с шампанским.