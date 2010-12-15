Канада в шоке: в стране появился девятилетний миллионер, начавший бизнес в 3 года

Канадский мальчуган Райан Росс, которому всего 9 лет, учится в школе, играет с друзьями и …. инвестирует деньги в недвижимость и уже почти миллионер. Десятую часть прибыли жертвует на помощь бедным.

Когда Райану было 3 года, он начал свой первый бизнес - устроил во дворе куриную ферму. 60 несушек ежедневно приносили ему 15 долл. выручки. Дюжину свежих яиц Райан продавал по 3 долл., ожидая покупателей возле церкви и на фермерском рынке - там, где побольше народу. Потом возиться с курами ему надоело. И он впервые применил правило, которому учат будущих топ-менеджеров в бизнес-школах и о котором не окончивший ещё даже начальные классы мальчик теперь рассказывает, когда его просят дать деловой совет,- «делегировал полномочия». То есть нанял на работу детей постарше.

Под его руководством они косили газоны, владельцы которых платили Райану по 20 долл. за час. Он не жадничал - отстёгивал своим приятелям по 15 «зелёных». Логично было бы предположить, что такому малышу помогали родители. Однако и он сам, и старшие представители семьи Росс в один голос твердят: «Он всё делал сам!» Впрочем, «АиФ» мальчик рассказал, что самая главная помощь, которую он получил от родных, - моральная поддержка и один хороший совет, сообщает ctv.by.

Райан Росс, девятилетний миллионер:

Многие не верили в то, что ребёнок может заниматься бизнесом. Но меня очень поддержали папа с мамой. Трудно, наверное, было только вести бухгалтерию в первые пару недель. А потом мама научила меня правилу, которое я называю «80-10-10»: 80 % прибыли я инвестирую в развитие бизнеса, 10 % отдаю на благотворительность, а оставшиеся 10 % трачу сам.

Я не слушаю тех, кто в меня не верит. На самом деле люди, которые говорят: «У тебя не получится», - никогда сами не пробовали заняться бизнесом. А ещё очень важно найти хорошего учителя. Для меня им стала моя мама.

Главное - понять: чтобы выполнить работу, которая слишком тяжела для тебя, ты можешь нанять других людей. Ну а если конкретно, то ребята хорошо справляются с прямыми продажами. Можно также присматривать за детьми или косить газоны.