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В Минске на питание детей из малообеспеченных семей дополнительно выделено 650 миллионов рублей.

15 декабря 2010 15:40
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Со следующего года будет принято новое решение минских властей о продолжении практики доплат, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, Президент Беларуси, выступая на IV Всебелорусском народном собрании, потребовал в кратчайшие сроки устранить проблемы с питанием детей в школах.

Андрей Стригельский, начальник управления идеологической, социальной и воспитательной работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Каждый ребенок, получающий бесплатное питание, дополнительно в день получает сумму в размере 2.800 рублей. Сегодня дети из социально незащищенной категории семей имеют сбалансированное, качественное и разнообразное горячее питание.

# общество

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