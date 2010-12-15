В Минске на питание детей из малообеспеченных семей дополнительно выделено 650 миллионов рублей.

Бюджет города сгладил разницу в обеденных комплексах.

Со следующего года будет принято новое решение минских властей о продолжении практики доплат, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, Президент Беларуси, выступая на IV Всебелорусском народном собрании, потребовал в кратчайшие сроки устранить проблемы с питанием детей в школах.

Андрей Стригельский, начальник управления идеологической, социальной и воспитательной работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Каждый ребенок, получающий бесплатное питание, дополнительно в день получает сумму в размере 2.800 рублей. Сегодня дети из социально незащищенной категории семей имеют сбалансированное, качественное и разнообразное горячее питание.