Акция «Наши дети» шагает по Беларуси: воспитанники детских домов страны получают подарки

Новости Беларуси. Подарки со смыслом – поступки от чистого сердца. Бизнесмены и промышленники присоединились к акции «Наши дети». В разных уголках Беларуси гостей встречают в детских домах и школах, воспитанники которых нуждаются в особом внимании.

Ребенок:

Добрый Дедушка Мороз, у меня к тебе вопрос: «У тебя конфеты есть?»

«Их в мешке его не счесть». Но об этом воспитанники детского дома Витебска узнают лишь на днях. Ребятишки только готовятся к праздничным утренникам.

Дарья Джураева, воспитанник детского дома Витебска:

Чтобы Дед Мороз мне купил всякие машинки.

Карина Юркевич, воспитанник детского дома Витебска:

Я писала Деду Морозу письмо, чтобы у меня было все хорошо и чтобы я попала домой.

Воспитанники же Дивинского детского дома свою новогодне-рождественскую порцию подарков получили уже 22 декабря. Деду Морозу дети помогли найти волшебный ключик от елки, а взрослые – подготовить подарки: от конфет и мандаринов до телевизора и гребного тренажера.

Андрей Туцкий, управляющий банка:

Если мы не будем помогать детям, тогда грош цена нашей работе. Мы надеемся, что с этим детским домом получится помочь, сделать ремонт, обновление интерьера, новую мебель сделать.

Совсем скоро дождутся подарков и ребята из Витебского детского дома. Уже не первый год здесь в роли Деда Мороза выступают бизнесмены. И всегда привозят подарки со смыслом.

Анна Зубец, главный бухгалтер частного предприятия:

Мы очень ждем встречи с детьми, каждый из них подготовил такой подарок для нас, на котором написал свое пожелание Дедушке Морозу. И мы от коллектива хотели сделать им небольшую сказку.

Праздник сегодня, пожалуй, чувствуется даже в самых неожиданных местах. Искры от сварки, и те напоминают о новогодних фейерверках.

На этом витебском предприятии в течение года собирают подъемники на грузовые автомобили. А накануне Нового года собирают и маленькие машинки. Это подарки для детей-сирот. К акции «Наши дети» в 2016 году по всей Беларуси подключились и простые люди, и частные организации, и крупные промышленные предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.