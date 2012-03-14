Акция «Мы – граждане Беларуси», приуроченная к Дню Конституции, стартует в стране

Новости Беларуси. По традиции в эти дни молодым людям, отличившимся в науке, учебе и спорте, вручат паспорта депутаты, сенаторы, представители местной власти.

Приятным бонусом к документу станут книги с иллюстрациями и описанием культуры Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Для ребят, которые впервые получают документ такого рода, которые с паспортом получают права и обязанности в стране, где они живут, это событие. И они, естественно, хотят, чтобы оно было запоминающимся. И мы такое запоминающееся событие пытаемся создать.

Еще одно из таких нововведений – это «паспорт моей страны». Мы его так назвали. Он выполнен точно так же, как паспорт наш обыкновенный гражданский. Но в нем изложена информация о стране. И мы хотим его вручать в рамках этого проекта.