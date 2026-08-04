Лукашенко: назрела необходимость создать новый «университет будущего»

Инвестиции в будущее или кардинальная перезагрузка системы подготовки кадров. Во Дворце Независимости детально обсудили концепцию создания Академии интеллектуальных технологий. Это не просто новый вуз, а стратегический шаг к технологическому суверенитету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идея создания уникального интеллектуального центра назрела давно. Задача – объединить лучшие умы страны для работы над прорывными технологиями, которые обогатят экономику страны. Глобальный мир входит в новую систему экономического развития, ставка на технологии. Именно инновационные продукты, а после и натуральное продовольствие окажутся самыми маржинальными. И если в производстве от сырков до сыров мы фавориты, то в технологическом спринте надо бороться. У нас нет легкодоступных и огромных капиталов, чтобы покупать инновационные продукты, но мы можем сами создавать их. Беларусь – страна высокого интеллектуального потенциала. Надо аккумулировать энергию общества – в нашей стране создадут центр для вундеркиндов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. После меня уже создавайте и занимайтесь фундаментальными науками, если вы хотите покорить весь мир. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов. Но это должно быть прикладное направление. Прежде всего для жизни. Пускай на определенную перспективу. Желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы при жизни еще что-то создали. Это нам надо завтра, а не послезавтра, как фундаменталисты нам обещают, они все изучают, изучают, говорят, что без фундаментальной науки никаких прикладных наук не может быть и так далее. Фундаментальной науки нет, а прикладные у нас хоть что-то делают, но делают мало. Идею еще в начале года предметно обсудили на большом совещании. Тогда, назначая ректоров, Президент рассказал о желании создать питомник для самых умных зернышек. На январском совещании был собран весь цвет научной школы технического и технологического укладов: ректорат страны, доктора технических наук, госуправленцы и руководители реального сектора экономики. Плюрализм мнений был обеспечен. Сегодня уже итоговое совещание. Надо принимать решение и воплощать его в жизнь.