«А что, так можно было?» Белоруска сыграла песню Queen на цимбалах и взорвала TikTok
В студии программы «Нвоое утро» на РТР-Беларусь аккомпаниатор Лепельского районного Дома культуры цимбалистка Анна Шарковская.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Вы визитная карточка своего района и страны. С 17 по 21 февраля на ВДНХ вы представили свой край и нашу страну. Чем вы больше всего поразили зрителей?
Анна Шарковская, цимбалистка:
Мы показывали наш белорусский колорит. Это и фольклор, и танцы, белорусская кухня, песни. И на цимбалах я играла исконно белорусское.
Юлия Самусенко, ведущая:
Что можно играть на цимбалах? Например, рок или джаз можно сыграть?
Анна Шарковская:
Джаз не пробовала, но рок можно. Я играю и белорусское, и современное, и рок.
Дмитрий Потапович:
Недавно вы перешли в TikTok, размещаете там ролики.
Юлия Самусенко:
У вас порядка 24 тысяч подписчиков, некоторые ролики набирают по полмиллиона. Уже, может, и за миллион переваливало?
Анна Шарковская:
Да, есть такое. Подруга мне в свое время посоветовала. Люди начали подписываться. Люди видят, очень много подписчиков, лайков, комментариев. Цепляет современное, рок. Очень много комментариев «А что, так можно было?»
Как звучит хит Show must go on на белорусских цимбалах? Смотрите в видео.