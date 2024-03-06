«А что, так можно было?» Белоруска сыграла песню Queen на цимбалах и взорвала TikTok

Дмитрий Потапович, ведущий: Вы визитная карточка своего района и страны. С 17 по 21 февраля на ВДНХ вы представили свой край и нашу страну. Чем вы больше всего поразили зрителей?

Анна Шарковская, цимбалистка:

Мы показывали наш белорусский колорит. Это и фольклор, и танцы, белорусская кухня, песни. И на цимбалах я играла исконно белорусское.

Юлия Самусенко, ведущая:

Что можно играть на цимбалах? Например, рок или джаз можно сыграть?

Анна Шарковская:

Джаз не пробовала, но рок можно. Я играю и белорусское, и современное, и рок.