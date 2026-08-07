80% идет на экспорт. Лукашенко показали продукцию «БелОМО»

«Стереть различия между городом и деревней, но так, чтобы не стереть саму деревню». Эта простая формула стала главным лейтмотивом рабочей поездки Президента в Вилейский район. Александр Лукашенко устроил серьезный экзамен как местной вертикали власти, так и руководителям крупных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Актуальная тема региональных поездок – развитие местных предприятий. Зачем искать новые точки развития, если есть уже привычные?! Для Вилейки это «Зенит». Сейчас предприятие не то что в зените развития, но постсоветский закат точно пережили. Входит в состав успешного холдинга «БелОМО».

Александр Мороз, генеральный директор ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»:

Специализация холдинга «БелОМО» (основной) – это оптика, 82 %. Это наш максимум, который мы достигли. Автомобильные агрегаты для большегрузных автомобилей – вторые по величине, бытовые приборы для учета газа, потребительские товары. Мы экспортно ориентированный холдинг, 80 % продукции у нас идет на экспорт. По холдингу структура экспорта сложилась следующим образом: Россия, СНГ, дальнее зарубежье. – По экспорту спрос больше всего на что?

– Сегодня, конечно, доминирует оптика, потому что ситуация такая.

– Но на нее и спрос?

– На нее и спрос. И спрос серьезный. Мы за счет оптики, в принципе, добавили очень серьезно. Предыдущий раз Первый этот холдинг посещал в 2022 году. Ситуация улучшилась. Руководитель говорит о хорошем, Президент просит – о реальном. Это лучшая пятилетка за постсоветский период. Больше 80 % – экспорт.

– Холдинг «БелОМО» – это шесть предприятий, расположенных в Минске и областях Республики Беларусь. Общая численность сегодня 5 188 человек.

– А на «Зените»?

– «Зенит» сегодня (после управляющей компании) второе по численности предприятие. Он 120 человек, прирост.

– И в то же время, как Косинец говорит, у вас меньше половины задействованных площадей.

– Не совсем так. У нас 10 тысяч площадей из 100, которые законсервированы. Важно, что по требованию Президента на заре независимости не просмотрели развитие своей оптической школы. Есть заказы и работа. Правда, официальная средняя зарплата по головному столичному предприятию на тысячу больше, чем здесь, в Вилейке. Батьковский подход другой.

– Мы примерно однотипные компании хотели объединить. Правильно?

– Правильно.

– Не получилось ли так, что в Вавилове [«ММ3 имени С. И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»] более развитые во всех отношениях, потому что это головное предприятие и там генеральный директор находится, а остальные «как пасынки»?

– Ну вот смотрите, наш холдинг был рожден на базе производственного объединения. То есть и «Зенит», и «Диапроектор», жлобинский «Свет» – они издавна входили в «БелОМО». Мы уже как бы с самого начала одна семья. Нам добавился лидский завод оптики. Хорошо, что добавился, он специализируется на обработке холодной оптики, стекловарении. Под нас и работают. В Беларуси есть еще оптические предприятия ЦКБ «Пеленг», или открытое акционерное общество «Пеленг». Это наше бывшее КБ.

– Вы хотите забрать это?

– Это КБ когда-то было «БелОМО», но централизованное КБ.

– А вы изучали этот вопрос?

– Мы с Пантусом этот вопрос обсуждали.

– «Пеленг» – это сегодня одно из передовых предприятий Беларуси по своему потенциалу.

– Это очень серьезно. То есть само по себе оно может развиваться, трогать пока его нельзя.

– Вы что? Это изюминка нашей Беларуси. Мы ж на него работаем. Кооперация с огромными флагманами, например, МЗКТ, МАЗ, КАМАЗ, делают систему ОБС и тесный диалог с пользователями филигранного оборудования, не забывая при этом классику.

– Со спецназовцами придумали хитрость. Если, к примеру, прицел вышел из строя – специальный кронштейн с отверстием. Ты можешь стрелять через мушку и целик, не снимая прицел, не возясь и так далее и тому подобное. РПГ-7 – 40 тысяч за последние 5 лет сделано.

– Спрос на них есть, да? Хороший гранатомет. Если россияне там что-то новое изобрели – хорошо, помогают. Но нам надо оставить этот гранатомет. Это простой и эффективный.

Если кратко, то это оптика, лазеры, инновации. Активно занимаются импортозамещением. Сразу же серьезное поручение Президента, и развитие компетенций позволяет выполнить его.

– Система смазки БЕЛАЗа. Это импортозамещающий проект. Микронные точности здесь, это дозаторы так называемые. А микроны – это участь оптика. Но мы видим перспективу не только в БЕЛАЗе. «Бобруйскагромаш» показывал пресс-подборщик. Тоже система смазки, там идентичные элементы. И когда мы освоим БЕЛАЗ, мы нацелены на «Гомсельмаш», «Бобруйскагромаш» и «АМКОДОР».

– Гидравлику мы должны осилить в этом и следующем году. Так что готовься. Это как Каранкевичу пресс-подборщик и доильный робот, так тебе – гидравлика. Сколько я работаю Президентом, столько мне обещают эту гидравлику сделать. И никак не сделают.