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Лукашенко про «избинг»: россияне скупают участки, смотрите, белорусы, будет поздно

07 августа 2026 18:08
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«Стереть различия между городом и деревней, но так, чтобы не стереть саму деревню». Эта простая формула стала главным лейтмотивом рабочей поездки Президента в Вилейский район. Александр Лукашенко устроил серьезный экзамен как местной вертикали власти, так и руководителям крупных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко про «избинг»: россияне скупают участки, смотрите, белорусы, будет поздно-2

В успешной Беларуси присутствует некая расслабленность. Требуем дальнейшего улучшения качества жизни. С другой стороны, без особого пиетета относимся к своему, родному. От товаров до родной земли. Зато другие с удовольствием готовы заселять нашу Беларусь.

Лукашенко про «избинг»: россияне скупают участки, смотрите, белорусы, будет поздно-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Белорусы, как всегда, очень медленно разворачиваются. Пока вы разворачиваетесь, по стране пошла кампания. Ее называют «избинг». Россияне говорят: мы Батьку услышали. Они скупают эти участки. Тем более Беларусь – развитая система дорог, железных, автомобильных. Все есть. Привозят сюда детей, бабушку. Богатые люди. Денег хватает. Покупают у нас квартиры. Ну а деткам по земле походить, да и самим. Потоптаться где-то. Это 40 соток или полгектара. Да и мест свободных хватает. Смотрите, белорусы, придет время, будете руками разводить, но будет поздно. 

Как подтверждение слов Первого. Среди полутысячи ожидающих главу государства у райисполкома активные почитатели белорусского Батьки и белорусского пути развития – россияне. Президент никогда не проходил мимо людей.

Лукашенко про «избинг»: россияне скупают участки, смотрите, белорусы, будет поздно-6

Александр Григорьевич, можно из России, город Чехов, слово? 
– Вы из Чехова? 
– Город Чехов, да. 
– Ну, видите, россияне. 
– Спасибо вам. Самый лучший, спокойный отдых, безопасный – это Беларусь. Я в этот раз всей семьей здесь, на Вилейском. 
– Приезжайте чаще.
– Обязательно. 
– В Вилейке можно не только отдохнуть, можно на водохранилище порыбачить. 
– Александр Григорьевич, и предки, мама отсюда, Чаусский район, Могилевская область. Как говорится, мои корни отсюда, понимаете. 
– Надо уже домой возвращаться. Поразъезжались тут по всему миру. 

При таком ажиотаже на белорусского Батьку исконным жителям приходилось в очереди стоят ради селфи с нашим Президентом.

Общение с людьми – лучшая картинка электоральной поддержки. А чувство общественной консолидации – лучший вариант демократии. Читайте здесь. 

Никакие политтехнологи не сформируют такой вайб вокруг политика. Это личная харизма и народность Лукашенко: как во время первой поездки Первого на Полесье. На юге, кстати, тоже ждут Президента. А здесь, на севере, такие же теплые чувства к гаранту белорусского пути. По соседству с европейской картинкой древнего костела символ социализма, а венчают все православные кресты. Такова картина белорусского мира.

Лукашенко про «избинг»: россияне скупают участки, смотрите, белорусы, будет поздно-8

– Мы очень рады жить в нашей стране. 
– Спасибо вам!

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

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