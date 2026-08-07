Лукашенко про «избинг»: россияне скупают участки, смотрите, белорусы, будет поздно

«Стереть различия между городом и деревней, но так, чтобы не стереть саму деревню». Эта простая формула стала главным лейтмотивом рабочей поездки Президента в Вилейский район. Александр Лукашенко устроил серьезный экзамен как местной вертикали власти, так и руководителям крупных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В успешной Беларуси присутствует некая расслабленность. Требуем дальнейшего улучшения качества жизни. С другой стороны, без особого пиетета относимся к своему, родному. От товаров до родной земли. Зато другие с удовольствием готовы заселять нашу Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусы, как всегда, очень медленно разворачиваются. Пока вы разворачиваетесь, по стране пошла кампания. Ее называют «избинг». Россияне говорят: мы Батьку услышали. Они скупают эти участки. Тем более Беларусь – развитая система дорог, железных, автомобильных. Все есть. Привозят сюда детей, бабушку. Богатые люди. Денег хватает. Покупают у нас квартиры. Ну а деткам по земле походить, да и самим. Потоптаться где-то. Это 40 соток или полгектара. Да и мест свободных хватает. Смотрите, белорусы, придет время, будете руками разводить, но будет поздно. Как подтверждение слов Первого. Среди полутысячи ожидающих главу государства у райисполкома активные почитатели белорусского Батьки и белорусского пути развития – россияне. Президент никогда не проходил мимо людей.

– Александр Григорьевич, можно из России, город Чехов, слово?

– Вы из Чехова?

– Город Чехов, да.

– Ну, видите, россияне.

– Спасибо вам. Самый лучший, спокойный отдых, безопасный – это Беларусь. Я в этот раз всей семьей здесь, на Вилейском.

– Приезжайте чаще.

– Обязательно.

– В Вилейке можно не только отдохнуть, можно на водохранилище порыбачить.

– Александр Григорьевич, и предки, мама отсюда, Чаусский район, Могилевская область. Как говорится, мои корни отсюда, понимаете.

– Надо уже домой возвращаться. Поразъезжались тут по всему миру. При таком ажиотаже на белорусского Батьку исконным жителям приходилось в очереди стоят ради селфи с нашим Президентом. Общение с людьми – лучшая картинка электоральной поддержки. А чувство общественной консолидации – лучший вариант демократии. Читайте здесь. Никакие политтехнологи не сформируют такой вайб вокруг политика. Это личная харизма и народность Лукашенко: как во время первой поездки Первого на Полесье. На юге, кстати, тоже ждут Президента. А здесь, на севере, такие же теплые чувства к гаранту белорусского пути. По соседству с европейской картинкой древнего костела символ социализма, а венчают все православные кресты. Такова картина белорусского мира.