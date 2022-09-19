72 тысячи белорусов имеют долг по алиментам. Какие выплаты положены на детей и что ожидает горе-родителей?

Новости Беларуси. Почти 72 тысячи белорусов имеют долги по алиментам. Чаще всего это мужчины в возрасте от 30 до 45 лет, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Среди должников есть и женщины, но их значительно меньше. Все чаще после развода дети становятся разменной монетой. И получается, как в известном выражении, две беды: либо платят мало, либо не платят вообще. Наш корреспондент Кристина Сущеня отправилась в рейд вместе с судебными исполнителями.

Сумма задолженности годовая составляет боле 4 000 рублей. Это средства на содержание супруги. И плюс средства по алиментам – еще 3 000 белорусских рублей. Любовь со школьной скамьи длиною в 10 лет, из них два года брака, рождение ребенка. И все бы хорошо, но на первые звоночки в поведении мужа наша героиня не обращала внимания, а сейчас приходится слышать лишь долгие гудки.

Сегодня заболел, завтра он в больнице, послезавтра он сдает анализы. А потом он работает не в Минске, а где-то в пригороде. Первый раз, когда я писала заявление на уголовную ответственность, ему дали минимальное наказание – химия домашняя. Сейчас подходит время уже писать на вторую уголовку. Это уже будет три года лишения свободы. Мужчина уже ограничен в управлении транспортным средством, не может выехать за границу. Но все эти меры, кажется, проходят мимо его сознания.

Кристина Сущеня, корреспондент:

И когда фраза «любовь прошла, завяли алименты» воплощается в жизнь, на помощь приходят судебные исполнители. Их миссия – законом заставить родителя вспомнить о своих обязанностях и о том, что долг платежом красен. А таких только в Минске почти 13 тысяч человек. И прямо сейчас мы направляемся в один из рейдов. Именно к тем, чья задолженность измеряется десятками тысяч рублей.

По алиментам задолженность знаете? Почему не оплачиваете? Вы трудоустроены? А в ответ тишина. Но, как не молчи, а сумма не уменьшится – почти 13 тысяч рублей. Судебные исполнители арестовывают имущество. Правда, как оказалось, почти все принадлежит либо маме, либо сестре. А вот на плечах мужчины – уголовная ответственность.

Да у меня вообще ничего нет, чего вы ко мне ***? В ход идут обещания о трудоустройстве, а когда дело доходит до объяснительной, возникают вопросы.

Я не напишу, реально не напишу. Что вы хотите, чтобы я каракулями этими написал? Мужчина не в состоянии держать ручку. Вину признает, обещает, цитата: взяться за ум. Его дочери 17 лет, и по достижении совершеннолетия долг в любом случае останется.

Идем дальше: задолженность более 13 тысяч рублей. Дочери 15. Мужчина по бумагам проживает в общежитии, но по данному адресу официально числится только его сын, которого нам также встретить не удалось. Минимальный размер алиментов не менее 50 % бюджета прожиточного минимума на одного ребенка, 75 % – на двоих и 100 % – на троих и более детей.